Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué autos descansarán en CDMX y Edomex este sábado 30 de abril?

Este 30 de abril, que se celebra el Día del Niño, han surgido un serie de dudas sobre si aplicará el Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México, bueno, a través de esta nota aclararemos esa pregunta. De acuerdo con el calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el programa se implementará, aunque no para todos los vehículos, así que te diremos cuáles estarán exentos de esta medidas.

El programa Hoy No Circula se implementa en la Megalópolis, de la que forma parte la CDMX y el Edomex, pero este 30 de abril por tratarse del quinto sábado del mes se hace una excepción, por lo que todos los vehículos con holograma 1 podrán circular, mientras que los automóviles con holograma 2 descansarán de manera habitual.

Este es el calendario del Hoy No Circula en abril. Foto: Especial

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

De acuerdo con las disposiciones de las autoridades, el programa Hoy No Circula opera desde las 05:00 horas y finaliza hasta las 22:00 horas, por lo que si algún automovilista saca su vehículo y no circula, se hará acreedor a una infracción.

La multa por no respetar el Hoy No Circula es de 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, lo que es equivalente de mil 509.80 a 2 mil 264.70 pesos, mientras que en el Estado de México la multa será de mil 460.80 pesos.

La CAMe informó que los autos con holograma 2 no circularán este 30 de abril. Foto: Especial

¿Qué vehículos quedan fuera del Hoy No Circula este 30 de abril?

- Autos con holograma 00 y 0

- Coches con holograma 1, cualquier terminación de placas

- Vehículos eléctricos

- Vehículos híbridos categoría I y II

- Motocicletas

- Taxistas

- Transporte público

- Transporte de carga

- Automóviles conducidos por trabajadores de la salud, que cuenten con tarjetón autorizado

Sigue leyendo

Piden ciclistas del Valle de México el regreso de multas por infracciones de tránsito

Inicia renovación del programa de tránsito el próximo 4 de abril en CDMX

¿Cómo puedo sacar mi auto del corralón? Hay nuevos requisitos en CDMX