Morena CDMX vigilará casillas de la consulta de revocación de mandato

El presidente de Morena en la Ciudad de México, Toma´s Pliego Calvo, advirtio´ que el pro´ximo domingo 10 de abril habra´ un operativo intenso para vigilar, supervisar y garantizar que se instalen, en tiempo y forma, las 4 mil 810 casillas para la revocación de mandato en la Ciudad de Me´xico.

En conferencia de prensa, el morenista insistió que pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) han puesto obstáculos para la realización de este ejercicio “no van a lograr su objetivo para que este instrumento de la democracia participativa fracase”.

Resaltó que el boicot se traduce en la instalacio´n de so´lo una tercera parte de las casillas, y la falta de informacio´n sobre la ubicacio´n de las mismas.

“Estamos convencidos de que el INE, el IECM y el PAN no van a lograr su objetivo, ya que aqui´ en la CDMX habra´ una participacio´n ejemplar de la ciudadani´a al Refere´ndum Revocatorio, prueba de ello son los comentarios de la gente en la calle”, sen~alo´.

Puntualizó que los organismos electorales no han hecho nada para promover la revocación de mandato “y para rematar no han difundido la ubicacio´n de las casillas, con el objeto de desestimular que la poblacio´n pueda ejercer su derecho a ser tomada en cuenta”.

“Vamos a denunciar al INE y al IECM una vez ma´s en caso de incumplimiento por la no instalacio´n de todas las casillas que corresponden, vamos a estar vigilantes porque el INE no esta´ cumpliendo, vamos a promover e informar sobre la ubicacio´n de las casillas para que la ciudadani´a este´ informada”, detallo´.

Recordo´ que este sa´bado, Morena habilito´ un micrositio, el cual se encuentra disponible en la pa´gina del partido, en donde cualquier ciudadano puede visualizar con toda precisio´n la ubicacio´n de su casilla, por colonia y por alcaldi´a.

Destaco´ que Morena en la Ciudad de Me´xico registro´ al 100 por ciento de los representantes de casilla -propietarios y suplentes-, en total 9 mil 620 funcionarios.

“Cosa que no sucede en el caso del Partido Accio´n Nacional, que apenas registro´ mil representantes de casilla, propietarios y suplentes, lo que representa el 10.4% del total. Ya no hablemos del PRI y del PRD que no registraron a un solo representante de casilla, lo cual demuestra que para estos partidos la democracia participativa no es importante”, dijo.

Finalmente explicó que el pro´ximo domingo el pueblo con su participacio´n va a dar una leccio´n a los conservadores reaccionarios de derecha de la “sociedad civil” y de los partidos poli´ticos.

