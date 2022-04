La violencia familiar es el delito de más incidencia en Sonora: Secretaría de Seguridad Estatal

Aunque el delito de homicidio doloso es el de mayor impacto y que más temor genera en la sociedad Sonora, la Secretaría de Seguridad Estatal aseguró que la Violencia familiar es el delito de mayor incidencia en Sonora y el generador de mucho del ambiente de inseguridad que se vive en la entidad.

María Dolores del Río precisó que Sonora ocupa el lugar número 16 a nivel nacional en cuanto a carpetas de investigación abiertas por el delito de violencia familiar, sin embargo, cuando hablamos de reportes al 911 por este mismo delito Sonora sube al tercer lugar nacional.

Detalló que del primero de enero al 27 de abril se recibieron 16 mil 352 reportes por violencia familiar al C5i, la gran mayoría provenientes de los municipios de Hermosillo, Cajeme y Nogales, los cuales se disiparán sin excepción durante los fines de semana.

Para combatir esta incidencia, aseguró que a partir de esta semana absolutamente todos los reportes de violencia familiar, violencia contra una mujer o un menor de edad, deberán ser atendidos de manera pronta y dando un resultado dónde se sepa que sucede dentro de ese hogar, sin ninguna excepción.

Foto: Especial

Esto quiere decir que van a corroborar con un trabajo coordinado y efectivo y bajo los protocolos desarrollados para saber exactamente que sucede con las denuncias que llegan al 911, no se puede traer como resultado de una atención que no contestaron, no se le dio seguimiento o no hay novedad.

Se firmó un acuerdo con los 13 municipios donde más se presentan este tipo de delitos para capacitar a los policías y atender absolutamente todos los llamados de auxilio.

dhfm

Seguir leyendo:

Alfonso Durazo refrenda su compromiso con habitantes afectados del Río Sonora

Buscan a grupo de piromaníacos que incendian el área natural de La Sauceda

Sonora: Vinculan a proceso a padrastro de Manuelito, menor de 2 años asesinado a golpes