La última noche que se vio a Debanhi con vida PASO a PASO: videos de la Fiscalía revelan lo que sucedió

El feminicidio de Debanhi Escobar ha conmocionado al país entero; sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León compartió un video en el que detalla hora por hora, las diversas actividades realizadas por Debanhi antes de su desaparición, así como detalles de los objetos encontrados en la cisterna donde fue hallado su cuerpo sin vida.

De acuerdo con esta grabación, todo ocurrió así: alrededor de las 23 horas del 8 de abril, Debanhi salió de su casa, ubicada en la Colonia La Enramada, en Apodaca Nuevo León, para asistir a una fiesta con sus amigas. Las encargadas de recogerla fueron Saraí, una reciente amiga que llevaba tratando tres meses atrás, así como Ivonne, a quien no conocía, según corroboró el padre de la víctima.

Según manifestaron las jóvenes, al lugar de la fiesta, ubicada en la Calle Simón Bolívar, en el Centro de San Nicolás, llegaron aproximadamente a las 23:30 horas en un taxi de aplicación digital. Acto seguido, se trasladaron a una tienda en la que adquirieron una botella de vodka de la marca Sky de 750 mililitros y un refresco de toronja, vasos desechables y hielo.

Asimismo, las jóvenes revelaron que durante la fiesta, Debanhi consumió alcohol durante su participación en diversos juegos, pero no se quedaron ahí, sino que se trasladaron a otra fiesta también ubicada en el Centro de San Nicolás, lugar donde nadie les abre, por lo que deciden irse a otra en un taxi de la plataforma Didi, conducido por Juan David N, quien las recogió a las 00:49 horas en un Kia, tipo río de color blanco.

Abordan el taxi a la 1:00 horas y tras recorrer 8 kilómetros, llegaron a una quinta, ubicada en Vía Numancia, en la Colonia Nueva Castilla, del municipio de Escobedo; sin embargo, de acuerdo con la declaración de las chicas la fiesta también ya había terminado, así que deciden irse a otra ubicada en la quinta El Diamante, la cual se hallaba en la calle Numancia, muy cerca de donde estaban. Ahí entraron a la 1.20 horas junto con un grupo de jóvenes más.

De acuerdo con las declaraciones de otros asistentes, Debanhi, Saraí e Ivonne pidieron permiso para entrar, ya que no conocían a a nadie y se les dio acceso a la 1:30 horas.

Más tarde, según se observa en varios videos, Debanhi sale corriendo del lugar, y un joven intenta detenerla, pero ella manotea y lanza patadas tratando de esquivarlo, pero se suman otros muchachos. Al respecto, diversos jóvenes señalaron que ella llevaba la botella de vodka y tomaba directo de la misma.

También señalaron que mordió a uno de los asistentes y se quedó dormida por al menos unos 15 minutos, ya que se encontraba en estado inconveniente. Según informó una de sus amigas, deciden enviarla a su casa en taxi porque no pueden controlarla.

Luego, entre las 3:29 y 3:36 horas, el chofer de Didi que previamente las había trasladado, fue contactado por Ivonne para pedirle que llevara a Debanhi hasta su casa porque se encontraba en estado de ebriedad.

Debanhi subió a la unidad a las 3:54 horas, y según testimonios del conductor, la joven se comportó de manera agresiva y señala querer regresar a la fiesta.

El conductor intercambia varios mensajes con Ivonne, en los que refiere que "anda bien mal" y que la dejará ahí, porque no la puede llevar así, "me puede meter en problemas", incluso el chofer, le pide el número de la mamá de Debanhi, pero Ivonne asegura que no lo tienen.

Juan David N les informa alrededor de las 4:25 horas que Debanhi se bajó del auto y a las 4:26 tomó una foto de la joven en la carretera Laredo, foto que se viralizaría más tarde. Asimismo, envía un mensaje de voz en el que él señala que no puede obligarla a que se suba a la unidad porque podrían acusarlo de secuestro "ya ves cómo está ese tema ese". También refirió que Debanhi le dijo que sus padres eran abogados y lo amenazó con meterlo a la cárcel.

Según el conductor de Didi, la dejó en la quinta donde las recogió, pero luego ella caminó hacia la Avenida.

Llama la atención que previamente las jóvenes habían dicho que no tenían el teléfono de la mamá de Debanhi, pero durante los mensajes que intercambian más tarde a las 5:00 horas con el chofer de Didi, dicen que le están marcando a su mamá, pero no contesta.

Luego el conductor se vuelve a comunicar con Ivonne a las 2:54 pm, le pregunta "Que fue de tu amiga" y la joven responde a las 5:49 pm que aún no la encuentran.

Otros videos muestran que a las 4:33 horas, Debanhi entrar corriendo al Motel Nueva Castilla, pero no se ve a nadie que la persiga. Luego se muestra otro de la caseta, que se encuentra a 22 metros del establecimiento, por donde también pasa, pero la cámara marca las 4:35 horas, pero muestra un desfase de dos minutos según la Fiscalía.

Permaneció durante al menos 20 minutos en un jardín del restaurante del motel sin que se vea a alguna persona persiguiéndola. Más tarde a las 4:54 horas se le vuelve a ver a Debanhi se le ve caminando en paralelo a la barra.

Cabe señalar que la última imagen de la joven detectada por las cámaras, la ubican dirigiéndose hacia la zona de la cisterna.

Además, del sitio donde se le vio a la joven por última vez hasta la cisterna donde se halló su cuerpo, hay una distancia de 11.79 metros, la cual mide 90 por 98 cm con una profundidad de 4.43 metros y un nivel de agua de 90 centímetros.

Sus pertenencias fueron encontradas en dos cisternas, en la 1 se encontró sus tenis, un fragmento de tejido con fauna cadavérica, una bolsa de dama en color negro, con un recipiente de plástico color rojo con la leyenda AT PLAY, un brassiere color blanco, dos piezas de tela color beige y el cubrebocas negro.

Mientras que en la fosa 2 se encontró un encendedor blanco, con amarillo y anaranjado de la marca Clipper, una argolla metálica con tres llaves metálicas y dos llaveros, un celular, una bolsa tipo monedero en color tornasol con la leyenda Stay Grateful, un recipiente de plástico con la leyenda Purell.

La última imagen que se captó de la joven fue del 9 de abril y para el 21 de abril, empleados del motel reportan olores fétidos en la zona de la cisterna, a donde acuden elementos de la Fiscalía.

En la autopsia realizada el 22 de abril, reveló una fase efisematosa de putrefacción, lo que da una data de muerte de cinco días a dos semanas, y encontraron que la causa de su muerte era una contusión profunda de cráneo.

