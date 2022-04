Morena llama “vendepatrias” a diputados de oposición, por fallo del INE

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que ahora llamará "vendepatrias" a los diputados del PAN, PRI, PRD y MC, que votaron en contra de la Reforma Eléctrica, en lugar de "traidores a la patria".

En respuesta al fallo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenó al dirigente y al partido eliminar las publicaciones que forman parte de la campaña de odio en contra de los diputados de oposición que votaron en contra de la propuesta presidencial, Delgado anunció que acatará la orden, pero dijo, que ahora les llamará “vendepatrias”.

Tras reiterar que los diputados son funcionarios públicos y que los señalamientos en contra de los legisladores del PAN, PRI, PRD y MC, no son una campaña de odio sino informativa, el dirigente morenista señaló que cambiará el adjetivo.

“Las y los diputados no pueden reclamar anonimato porque no son traficantes de influencias o cabilderos anónimos, son servidores públicos cuyo salario lo pagan las y los mexicanos, pueblo al que deben de representar y rendirle cuentas. Por lo tanto, hacer pública la información que es pública no representa ninguna campaña de odio. Mientras que, quien vota a favor de los extranjeros y en contra de la soberanía de nuestro país, en cualquier lugar del mundo es considerado como un traidor a su nación, un ‘vendepatrias”, insistió Delgado.

El líder partidista, arremetió nuevamente en contra del INE y de los consejeros, lo acusó de ser imparcial por considerar que Morena mantiene una campaña de odio, cuando, reiteró, es una campaña de información, añadió que el órgano electoral se suma a la visión “clasista” de quienes votaron en contra de la soberanía y seguridad energéticas del país.

“No coincidimos con el Instituto Electoral, no se le debe temer a un pueblo informado porque el pueblo de México es valiente pero no violento; tiene memoria y ha decidido, desde hace tiempo, que nuestras diferencias se diriman en las urnas y con votos. Atentar contra la soberanía nacional no es de buenos mexicanos, nunca debemos de darle la espalda a nuestro país”, señaló Delgado.

El presidente de Morena, afirmó que en el partido respetan la ley y a las instituciones, toda vez que son un movimiento pacífico que, recalcó, no ha emprendido ninguna campaña de odio, sino una campaña de información “para que el pueblo de México sepa cómo votaron cada uno de los diputados”, insistió el dirigente.

