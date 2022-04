Generación covid y desaparición de mujeres, temas relevantes abordados en el Parlamento Infantil

El rezago educativo que tienen que enfrentar ahora luego de dos años donde se vieron obligados por la pandemia de la Covid-19 a tomar clases a distancia, así como la creciente violencia, feminicidios y desaparición de mujeres, son parte de los temas abordados por las y los 27 estudiantes de primaria de las cuatro regiones que participaron este miércoles en el Parlamento de las Niñas y los Niños organizado por el Congreso del Estado de San Luis Potosí.

Antes de ceder las curules de las y los diputados locales, se sometió a votación la integración de la Directiva y, aunque con un sorpresivo voto en contra y una abstención, la instancia de gobierno durante el Parlamento no tuvo paridad, pues quedó presidida por el niño Enrique Alejandro Salazar Hernández; como primer vicepresidente Andrés Ricardo Guzmán Velázquez y Erick Leonel Guzmán Gallardo como segundo vicepresidente.

David Alejandro Martínez Morquecho, vecino de Soledad de Graciano Sánchez y que representó al Distrito IX que ocupa el legislador por el PVEM, José Luis Fernández Martínez, habló sobre los retos de la educación a distancia y cómo lograr regresar a la normalidad, aunque urgió a que en lo sucesivo todas las niñas y los niño tengan acceso a la conectividad y al uso de nuevas tecnologías.

Aseguró que durante los dos años de pandemia que canceló las clases presenciales “nuestro nivel bajó, no fue el mismo, no aprendimos lo mismo, nos retrasamos en muchos temas”, expresó.

Añadió que para él y en general para la niñez potosina la imagen de las y los legisladores en el Congreso del Estado no es ni mala ni buena sino “punto medio”.

Por su parte, Francisco Gael López González, oriundo del poblado Noria de las Flores del municipio de Guadalcázar, representante del Distrito XI de Mayoría con sede en la Zona Media que ocupa el priista Edmundo Azael Torrescano Medina habló sobre las carencias que vive su escuela “Adolfo López Mateos”, la cual no tiene cerca perimetral y solamente cuenta con una parte de malla ciclónica, por lo cual mucha fauna nociva se introduce al plantel cuando están en clases.

Lamentó que hayan desaparecido las Escuelas de Tiempo Completo, pues en ese esquema educativo tenían acceso a una comida y ahora su mamá tiene que llevarle alimento a las tres de la tarde.

Recordó que durante casi tres años estuvieron en sus casas y las tareas les eran enviadas a través de las mamás, “así no se aprende, necesitas que alguien explique”, indicó.

En tanto, Viridiana Medina Zapata de diez años de edad, también de Soledad de Graciano Sánchez y que ocupó la curul plurinominal de la diputada del local Partido Conciencia Popular, María Elena Ramírez Ramírez, abordó en Tribuna el tema de las violencias contras las mujeres en México y aunque admitió que no hay una cultura para erradicar de origen el problema desde los hogares, instó a crear una Ley que no permita la impunidad, que contemple consecuencias reales y que a las miles de chicas que no regresaron a casa se les haga justicia.

“Que sus familiares las encuentren vivas, que podamos todas tomar un taxi con tranquilidad y con seguridad y regresar a casa sanas y salvas”, apuntó.

Propuso a los padres de familia educar con valores, a las autoridades educativas atender la parte socioemocional, a los políticos hacer leyes y garantizar que realmente se cumplan y a la sociedad en general no permitir que continúe la desaparición de chicas que hoy no sabemos quiénes son, pero que mañana puede ser una hermana, una esposa, una hija, una madre, “que se haga justicia para todas las mujeres desaparecidas”, exaltó.

