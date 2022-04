“No por favor, traigo mi tarea”, estudiante suplica a asaltantes que no le roben su mochila: VIDEO

A través de redes sociales se difundió un nuevo video de un asalto ocurrido al interior de una combi que transitaba por las calles del Estado de México, sin embargo, lo que más indignación generó fue que estos delincuentes robaron la mochila de una estudiante, quien en reiteradas ocasiones les pidió que no se la llevaran porque ahí llevaba su tarea.

Este indignante video fue difundido por diferentes páginas de denuncia ciudadana en las que se informó que este atraco ocurrió en la autopista México-Pachuca, a la altura del paraje de Tulpetlac, el cual se encuentra dentro del territorio del municipio de Ecatepec, una de las zonas del Estado de México más golpeadas por la delincuencia.

De acuerdo con los datos de la grabación el asalto ocurrió a plena luz del día pues eran alrededor de las 15:16 horas del pasado viernes 22 de abril cuando dos sujetos fingieron ser pasajeros para hacer que la unidad se parara y abordaran, no obstante, cuando la combi abrió su puerta, los sujetos amenazaron al chofer y amagaron a los pasajeros con un arma de fuego.

En la unidad viajaban por lo menos tres mujeres, entre ellas una estudiante que iba cerca de la puerta y que llevaba junto a ella su mochila, la cual fue tomada por los asaltantes, no obstante, antes de entregarla se resistió y forcejeó con uno de los hampones al que le suplicó que no se la llevara pues en ella llevaba su mochila.

“¡Ay no, no, por favor, traigo mi tarea, traigo mi tarea, por favor!”, fueron las súplicas de los delincuentes, quien ignoraron a la joven y bajaron de la unidad con la mochila y un par de celulares que les quitaron a otras mujeres que iban en la combi, no obstante, al finalizar su atraco le piden al chofer que acelere y se retiran de la escena caminando con total impunidad, el atraco duró escasos 15 segundos.

Ladrones huyen de la zona caminando

Una vez que la combi retoma su camino, la estudiante rompe en llanto y menciona que en la mochila llevaba su laptop con su tarea y otros objetos, no obstante, una mujer se acerca a ella para intentar tranquilizarla y le menciona que dejar que se la llevaran fue lo mejor pues le estaban apuntando con un arma de fuego.

Pese a las palabras de la mujer, la estudiante sigue llorando y le reprocha al conductor de la combi por haberse detenido, mientras la otra pasajera se acerca a ella para ofrecerle su hombro para que pudiera desahogarse, sin embargo, la grabación llega a su fin y se desconoce lo que pasó después.

Hasta el momento, se desconoce si alguna de las pasajeras interpuso alguna demanda formal ante las autoridades por estos hechos, sin embargo, no se reportan personas detenidas relacionadas con este atraco. Por otra parte, en redes sociales diversos usuarios iniciaron una campaña para tratar de identificar por su cuenta a los asaltantes y poder denunciarlos ante las instancias correspondientes para ponerle fin a su carrera delictiva, por lo que han pedido seguir compartiendo el indignante video.

