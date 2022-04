Marchas por Debanhi Escobar en Puebla y Tabasco, minuto a minuto: Exigen justicia por la joven de 18 años

Este lunes, colectivos feministas de Puebla y Tabasco convocaron a una marcha como muestra de apoyo y empatía con la familia de Debanhi Escobar. Asimismo, buscan que las autoridades hagan justicia por su caso y el de todas las mujeres que han sido encontradas muertas en el estado de Nuevo León y resto del país.

Además, en el estado de Nuevo León, a través de la cuenta oficial de Instagram de Debanhi invitaron a protestar de manera pacífica este 25 de abril a las 18;00 horas en el Motel Nueva Castilla, donde el cuerpo de la joven fue localizado sin vida hace unos días.

Alrededor de las 16:30 horas, colectivos feministas de Villahermosa, Tabasco se reunieron para marchar de manera pacífica desde el Parque La Paz y se dirigieron al Palacio de Gobierno, donde planeaban pedir justicia por Debanhi y exigir un freno a la violencia contra las mujeres.

“No estamos todas”, “A mí me salvan las mías” y “Marcho porque estoy viva y no sé hasta cuándo”, fueron algunas de las leyendas que se observaronn en los carteles de las mujeres que marcharon esta tarde.

Por su parte, la manifestación de Puebla se llevó a cabo desde el Complejo Metropolitano de Seguridad (C5) desde las 17:00 horas decenas exigieron justicia por el caso de Debanhi y todas las mujeres asesinadas en el país.

En el lugar se encontraba el colectivo Mujeres Unidas de Puebla, quienes organizaron la protesta desde hace unos días y convocaron a las redes a participar este 25 de abril.

Mientras tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla llegaron al lugar para blindar el complejo del C5 ante la manifestación feminista que se llevaría a cabo.

"México feminicida", "Mujeres ´teníamos que ser"´, "Hoy no estamos todas porque desde la tumba no se puede gritar", se leía en algunas de las pancartas de las chicas que protestaron por los feminicidios en México.

De acuerdo con Ahora Noticias, los colectivos feministas de Tabasco pegaron una foto de Debanhi Escobar en las instalaciones del Palacio de Gobierno. A su vez, pusieron fotografías de otras mujeres desaparecidas y dejaron pintas donde piden justicia a las autoridades sobre el caso de la joven de Nuevo León y todas las mexicanas asesinadas.

Mientras tanto, en el estado de Puebla las feministas colocaron boletines de mujeres asesinadas y desaparecidas en las rejas del complejo del C5. Además, gritaron los nombres de muchas mujeres víctimas de feminicidio y exigieron justicia por parte de las autoridades.

A su vez, las feministas poblanas regalaron flores a los elementos policiales para concientizarlos sobre la violencia de género de una manera pacífica, según reportaron en redes.

Alrededor de las 18:00 horas, colectivos feministas comenzaron a reunirse en el Motel Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León, donde pidieron justicia por el caso Debanhi de manera pacífica y organizada.

Al lugar, decenas de mujeres llegaron con ropa de color blanco y colocaron veladoras, así como pancartas con mensajes de apoyo para la familia de la joven de 18 años que fue localizada sin vida en dicho lugar.

De acuerdo con medios locales, familias completas también arribaron al motel para sumarse a la lucha contra los feminicidios que se vive en el país y guardaron minutos de silencio en manera de respeto a la familia de Debanhi.

"Alégrense que queremos justicia y no venganza", "Señor, señora no sea indiferente. Matan a las mujeres en las caras de la gente" y "Hoy no están todas nuestras voces juntas porque desde la tumba no se puede gritar", son algunos de los mensajes que se leen en los cárteles de las jóvenes feministas que buscan la verdad sobre el caso de Debanhi.