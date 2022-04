Debanhi: la fiesta que terminó en pesadilla y el infierno que viven las mujeres en México a diario

El reloj marcaba las 5:00 horas del 9 de abril cuando Debanhi Escobar bajó del auto donde viajaba con sus amigas con la esperanza de volver segura a casa. Todas regresaban de una fiesta, pero ella se quedó en medio de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo para esperar a "un contacto de confianza" que la llevaría directo con su familia. Eso nunca sucedió. Lo último que se supo de su paradero es gracias a una fotografía viralizada en redes donde se le ve parada, abrazada por la noche y alumbrada por las luces delanteras del auto que debía conducirla hasta su hogar, unos días antes de ser encontrada en la cisterna de un motel.

La imagen de la joven desaparecida inundó internet tan pronto se dio a conocer el caso. Miles de mexicanas que viven en un país donde asesinan hasta 10 mujeres por día compartieron la historia. Todas la entendían. Todas son conscientes de que decidir cómo y cuándo regresar a casa se ha vuelto un tema de vida o muerte.

En las últimas semanas, la desaparición de mujeres en Nuevo León han alzado las alertas en todo el país. El caso de Debanhi terminó por explotar lo que colectivas feminista han denunciado por décadas: en México, la violencia feminicida no da tregua. Tan solo en lo que va del 2022, el gobierno del estado norteño reportó 327 mujeres desaparecidas. Hasta el último anunció, 289 fueron encontradas con vida; mientras otras 33 siguen sin ser localizadas.

“La papa caliente no es reciente y la alerta de género no ha sido atendida”, declaró Eusebia González, titular de la Secretaría de la Mujer en Nuevo León, el pasado 21 de abril. Doce días después de que Debanhi desapareciera y durante su búsqueda se encontraran cinco cuerpos más de mujeres asesinadas.

La espera de Debanhi: entre el narco y la violencia de género

Debanhi Escobar desapareció el 9 de abril de 2022 FOTO: Especial

Debanhi, una joven de 18 años que estudiaba criminología, se arregló para salir de fiesta como otras decenas de mexicanas. Ese viernes 8 de abril la decisión de pasar un buen rato le costaría la vida, pese a que ella salió con la confianza de volver. De acuerdo con los reportes del caso, la mexicana acudió con sus amigas Ivonne, Alejandra y Jessari a una fiesta en la Quinta Venecia, ubicada en el municipio de Escobedo.

Por la madrugada, el grupo de jóvenes decidió abandonar el lugar, pero Debanhi se quedó esperando en plena carretera Monterrey-Nuevo Laredo, un lugar conocido por ser paso importante para el crimen organizado, tener poco desarrollo y estar plagado de terrenos baldíos y zonas industriales.

En diciembre de 2021, el gobierno mexicano dio a conocer en la Gaceta Económica que Nuevo León ocupó el tercer lugar entre los estados que aportaron más Producto Interno Bruto (PIB) en todo México, con 8% del total, lo que lo hace uno de los lugares más ricos de todo el país.

Al otro lado del espectro, un estudio de Latia Intelligence y datos de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) informaron sobre la latente presencias de varias organizaciones criminales que se disputan el territorio de Nuevo León, particularmente el Cártel del Golfo, Los Zetas, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyos brazos se han extendido paulatinamente en el estado.

La joven de 18 años estudiaba criminología FOTO: Especial

Fue en medio de este contrastado escenario que Debanhi se quedó sola en la carretera Licenciado José López Portillo tras la fiesta. El crudo contexto en el que se encontraba se conjuntó con otro de los peligros más fuertes para las mujeres: la violencia.

El subsecretario de Seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Ricardo Mejía, informó en conferencia de prensa que la joven se encontraba en la carreta alrededor de las 5:00 horas del 9 de abril. Ahí fue donde el conductor "de confianza" tomó la última fotografía conocida de Debanhi.

La ruta de Debanhi y el terror de ser acosada en México

A sus 18 años, Debanhi Escobar marchaba el 8 de marzo para exigir justicia por las mujeres asesinadas y violentadas en México. En una historia de Instagram del perfil que su familia creó para buscarla (debani.escobar) compartieron imágenes de la movilización en la que participó. "Ella gritó por cada desaparecida", escribieron sus seres queridos.

Tras el envío de la foto, no se volvió a saber nada de Debanhi. Su familia tardó apenas pocas horas en comenzar a buscarla y se puso en contacto con las autoridades para reporta su desaparición. A los ocho días de su desaparición no había rastro de la joven. Su padre, Mario Escobar, dijo en entrevista para Telediario que se habían revisado más de 15 videos con la Fiscalía del estado de Nuevo León con la esperanza de encontrarla vida.

A la par, la Comisión de Búsqueda de Personas de Nuevo León emitió una tarjeta de localización para Debanhi Susana Escobar en la que ofrecieron 100 mil pesos de recompensa para quien proporcionara información sobre el paradero de la joven. La búsqueda comenzó. Voluntarios, drones, perros y todo tipo de equipo de búsqueda se desplegó en el estado para encontrar a la joven.

Finalmente, en uno de los videos, la Fiscalía y los familiares lograron identificar que la joven bajó del vehículo que sus amigas le pidieron en el kilómetro 15.5 a un costado de la empresa de transportes "ALCOSA", muy cerca del motel "Nueva Castilla". Aunque se desconoce la razón por la que Debanhi decidió bajar del vehículo su padre reveló a medios de comunicación que en una de las grabaciones se captó el momento "en que el taxista, Juan David, extiende la mano a los pechos de mi hija, y de ahí, yo supongo, que mi hija no aguantó el acoso. El fiscal dice que no hay delito que perseguir. Acuso a Juan David Cuellar de detonar todo esto".

Esta es la ruta de Debanhi Escobar el día de su desaparición

La búsqueda termina: ¿Qué le pasó a Debanhi Escobar?

"Trece días aquí ¿Cuántas veces estuvieron aquí?", reclamó a gritos Mario Escobar, padre de Debanhi, cuando las autoridades encontraron un cuerpo en la cisterna del Motel Nueva Castilla. Una página de Facebook llamada Mafian TV captó el momento en el que hombre exige a gritos una respuesta de las autoridades.

El pasado 21 de abril, la Fiscalía del Estado de Nuevo León informó sobre el hallazgo de un cuerpo en la cisterna del motel que podría ser de Debanhi. Para ese entonces, los restos de otras cinco mujeres no mediatizadas habían sido localizados durante la ardua búsqueda de la estudiante de criminología.

La Comisión de Búsqueda informó que entre la tarde del domingo 17 y el lunes 18 de abril fueron encontradas siete mujeres reportadas como desaparecidas en el estado, cinco de ellas sin vida. Las autoridades del estado dieron a conocer que se trataba de Alexa Elizabeth Ramírez, Danna Ihtalivi Barbosa, Grisela Marcelino Ruiz, Liliana Pérez, Maté García, Patricia Coronado y Jaqueline del Rio.

Por su parte, los restos encontrados en la cisterna del motel correspondían con la ropa y accesorios de Debanhi, incluido un crucifijo, elementos clave para la identificación del cuerpo. Un equipo de buzos de rescate sacó el cuerpo del agua y la Fiscalía detalló en ese entonces que "no era posible establecer características generales de la persona sin vida". Sin embargo, el padre de la joven mantenía su exigencia de respuestas a las autoridades, quienes lo acompañaron en repetidas ocasiones al motel para la búsqueda de su hija.

Fue alrededor de las 2:00 horas del 22 de abril que las esperanzas de encontrar con vida a Debanhi Escobar se apagaron. En un video publicado en redes sociales, su padre confirmó que la mujer en la cisterna era su hija. "No llegamos al resultado que el corazón de mi esposa y el mío quería, pedía exigía, mi hija está muerta y no sé qué hacer", comentó destrozado. "Estoy molesto porque me equivoqué creía en la Fiscalía".

Debanhi Escobar es una más de las mujeres que han tenido que encarnar la violencia que México no logra detener. Ella, junto con María Fernanda, otra joven que desapareció en Nuevo León, y Victoria Guadalupe una niña que fue asesinada al salir a la papelería en Querétaro, son apenas algunos de los casos que demuestran que el territorio mexicano no es seguro para la niñas, madres, hermanas o amigas que son obligadas a jugarse la vida todos los días para volver a casa sin convertirse en otra razón más para gritar "ni una menos".

SEGUIR LEYENDO:

Feminicidio en México, cuándo se considera este delito y estadísticas de violencia contra la mujer

Justicia ante los feminicidios, una exigencia inaplazable