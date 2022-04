Iztacalco va por combatir chelerías en tianguis; “no permitiremos un Tepito 2”

El alcalde de Iztacalco, Armando Quintero dejo en claro que continuará combatiendo la denominadas “chelerías”, principalmente, aquellas que se han establecido en tianguis de su demarcación.

Al encabezar el Segundo Congreso de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, el funcionario local expuso que este problema se ha detectado de manera prioritaria en la calle de Apatlaco, donde se instala un tianguis, por lo que aseguró que “yo no voy a permitir que se vuelva un Tepito dos”.

“Las chelerias de la vía publica parecen gremlins levantamos uno y aparecen dos pero no nos vamos a cansar. El gobierno no se puede cansar, vamos a seguir levantando las chelerías que expendan bebidas embriagantes en la vía pública o en tianguis”, refirió.

Frente a vecinos y autoridades de seguridad, Quintero Martínez señaló que en el primer trimestre de este año ha clausurado 32 chelerías establecidas y 40 en la vía pública.

Refirió que muchos de los negocios establecidos se camuflajean pues venden alimentos como “alitas, sopecitos y tlacoyos, así como mucha cerveza y alcohol”.

Añadió que será contundente con la presencia de grupos delictivos, quienes presuntamente son los que operan los negocios de venta ilegal de cerveza.

Destacó que Iztacalco actualmente es la segunda alcaldía de la Ciudad de México con mayor disminución de delitos de alto impacto, pues tan solo en enero del 2019 se habían cometido 375 delitos graves, “en contraste en lo que va del 2022 llevamos menos de la mitad de esos delitos, es decir hemos disminuido la incidencia delictiva a más del cincuenta por ciento”.

“Pese a estos números que son alentadores, el INEGI publicó recientemente una encuesta sobre la percepción que tiene la gente, como ve en general estos temas de seguridad, cuando nosotros entramos la percepción de inseguridad era 85 por ciento, a los dos años bajamos al 73.5 por ciento y este este año bajamos aún más al 68.2; entonces no concuerdan los números del trabajo de disminución real de comisión de delitos de alto impacto con la percepción de la sociedad de Iztacalco”.

Añadió que “el tema de inseguridad y la percepción ciudadana es el motivo central de esta convocatoria está claro que hay un hueco y hay que resolverlo”, y es que concluyó que es un tema “de falta de mayor compenetración entre la representación vecinal y los espacios de seguridad ciudadana y el gobierno local en seguridad”.

“Es decir no circula la información, cuando hay una queja o una emergencia, no hay una correspondencia inmediata y entonces, aunque no se haya cometido un delito pero si no fue atendido un vecino, dice que no atienden y esto va generando este ambiente de una percepción inconveniente”, explicó.

Coincidió en que, es necesario ampliar la presencia de policías auxiliares y se insistirá en que se incremente el número de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana incluso de la Guardia Nacional para tener una mayor presencia policial en las calles.

Asimsimo, propuso dividir en seis regiones la alcaldía de Iztacalco y asignar un responsable de la Coordinación de Seguridad Ciudadana de Iztacalco disponible los 365,

días del año, para enlazarse con las autoridades en caso de requerir auxilio.

“De esta manera la colonia de cada región tendrá contacto directo y ese contacto servirá no solo para contactar al cuadrante o al jefe de sector sino con el alcalde, y a su vez si es el caso llamar a la Guardia Nacional o a la Jefa de Gobierno, esta es una cuestión queremos hacerla con los coordinadores vecinales, que están en funciones existen en su territorio”, concluyó.

