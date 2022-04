Entre el llanto, habitantes de "El Cielo" piden más ayuda para apagar el fuego | VIDEO

Llorando y desesperados porque el incendio forestal en la Biosfera de "El Cielo" sigue fuera de control, ejidatarios piden ayuda a las autoridades municipales de Jaumave y Ocampo.

"Créanme que quiero llorar porque mis palabras no saben cómo decirlo, discúlpenme es muy triste la situación que estamos pasando realmente en El Cielo" dijo un representante del Comisariado Ejidal de San José.

El fuego continúa en las partes de la reserva que corresponden a los municipios de Ocampo y Jaumave; tiene más de 15 días que inició el siniestro.

Las condiciones del tiempo no están favoreciendo las labores de los brigadistas que están trabajando hombro a hombro con elementos de autoridades estatales y federales "es muy difícil saber cómo podemos controlar el incendio, no es tan fácil de controlar, no hay cómo".

Además, el fuego ha brincado todas las brechas colocadas en la zona, por lo que en estos momentos resulta complicado hacer nuevas que puedan controlar las llamas, asimismo indicaron que se logró apagar el fuego registrado en la comunidad Emilio Portes Gil y en el ejido Joya de Manantial.

Por ello solicitan a los dueños de las pequeñas propiedades aledañas a estos municipios su colaboración para controlar el incendio y recalcaron que el incendio está comprometiendo la flora y fauna que se encuentra en la Reserva de la Biósfera.

"De aquí mismo se están manteniendo los ríos que van a dar hasta lo que es la bocatoma, la poza azul que sale a lo que es Mante, Tampico, y que es lo que debemos cuidar más”, finalizaron.

El último reporte de las autoridades de Tamaulipas indicaba que cerca de 800 hectáreas de la Biósfera se habían consumido por el fuego

