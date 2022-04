Pese a que se desechó, diputados discuten en la Cámara sobre la reforma eléctrica

Aun cuando se desechó, desde el pasado domingo la reforma eléctrica, la discusión en torno a este tema se presentó durante horas en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.

Los dictámenes a discusión, sirvieron de pretexto para los dimes y diretes, acusaciones, insultos y señalamientos reiterados que llegaron incluso a connatos de bronca entre diputados de Morena y PT en contra de panistas, priistas y perredistas.

El tendedero con imágenes de los legisladores de oposición y la frase “traidor de la patria”, se exhibió a un costado de la tribuna en San Lázaro con los rostros principalmente de los coordinadores del PAN, Jorge Romero, del PRI; Rubén Moreira; del PRD, Luis Espinoza Cházaro y hasta de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez.

Benjamín Robles del PT, criticó la actuación de los integrantes de la coalición Va por México a quienes calificó de “traidores a la patria”.

“Reconocemos las bondades del dictamen, pero también reconocemos a los traidores del pueblo de México, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Traidores, traidores y mil veces traidores”, repitió el petista mientras abandonaba la tribuna.

Manuel de Jesús Baldenebro de Morena, arremetió en contra de quienes dijo, traicionaron a México en la sesión del pasado domingo.

“Son unos traidores. No se puede ser tan viejo y mezquino para no cambiar el destino de este país y no puede ser tan joven para no tener la madurez de cambiar”, comentó.

Mariana Gómez del Campo contestó a las acusaciones y denunció trabajo sucio de la alianza “Juntos haremos Historia".

“La semana pasada trataron de amedrentar, trataron también de extorsionar, chantajear y de manipular para poder tener aquí, una mayoría calificada ficticia que los ciudadanos no les dieron y los ciudadanos decidieron votar por la alianza Va por México para que no pasaran esas reformas constitucionales destructivas impulsadas desde el poder ejecutivo”, señaló.

Olga Leticia Chávez, de Morena, interrumpió la intervención de su compañera Simey Olvera para denunciar que la panista Teresa Castell le hizo señas refiriéndose a que estaba “gorda”.

“Aquí la señorita Teresa está haciendo ademanes de que yo estoy gorda, que estoy fea. Estoy muy orgullosa de estar gorda y no de ser una ladrona. Ladrona, cuando Mazo te dio dinero te lo robaste y prefiero mil veces estar gorda porque yo no robo, yo soy naturalita m´hija, y yo con dieta me quito esta panza y la cara de diablo partido no se te quita con nada”, contestó.

Carlos Puente, coordinador del Partido Verde, señaló que recibieron diversas amenazas vía telefónica, uno de ellos en el 951 11 56 777, por lo que pidió que se tomarán las medidas necesarias para resguardar la seguridad de los 500 diputados

“Se los va a llevar la chingada con su pensamiento. No van a poder dormir cabrones. ¡Lo que le hicieron al país no tiene madre, pero bueno! México… Buenas noches”, decía la grabación telefónica.

Al final, después de seis horas de debate, la presidenta de la mesa directiva, Karla Yuritzi Almazán determinó finalizar la sesión ante la tensión que se registraba en el pleno de San Lázaro.

