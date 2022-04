Mueren seis décadas de tradición en Veracruz; cerrarán cafetería “La Naval”

La cafetería La Naval, ubicada en el centro de Xalapa, la capital de Veracruz, cerrará sus puertas de manera definitiva a finales de este mes, después de 63 años de servicio y tradición.

Los propietarios decidieron que el negocio culminara sus operaciones de manera definitiva, debido a las graves afectaciones económicas derivadas de la pandemia por Sars-Cov2 (Covid-19).

“Seis décadas no nos detuvieron para poder brindarles siempre un excelente servicio y una sonrisa, pero después de 2 largos y difíciles años de pandemia, hemos decidido cerrar operaciones de manera permanente”, se lee en una circular que fue colocada en la fachada de La Naval.

La cafetería se encuentra sobre la calle Ignacio Zaragoza esquina Sebastián Camacho, en la parte trasera del Palacio de Gobierno y frente a la torre de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

“Con tristeza y alegría es nuestro deber informarles que nuestra querida Cafetería La Naval de Xalapa dará por terminado sus operaciones, después de 63 años de servicio y por supuesto mucha tradición en nuestra querida ciudad de Xalapa”, detalla Marymar Fernández Flores, propietaria del negocio, en el documento que también circula en redes sociales.

En el sitio eran comunes los emparedados, cuernitos de jamón con queso y las partidas de domino u otros juegos de mesa, acompañados de un buen café.

“Ha sido un camino maravilloso donde pasaron muchas historias y buenos recuerdos por toda la comunidad Xalapeña que en estas seis décadas se acercó a La Naval para hacer su abasto, para deleitarse de deliciosos cuernos y emparedados, así como una rica taza de café y no solamente eso, si no historias, recuerdos y hermosas experiencias que se llevaron a cabo en este emblemático lugar, desde los ultramarinos de Don Angel Fernández González, los famosos emparedados de Ángel, El Che, Cimadevilla Fernández, la cafetería y centro cultural de Don Angel Fernández Segura y por ultimo más no menos importante, la renovación de la cafetería con los deliciosos postres de Marymar Fernández Flores”, indicaron los dueños en su comunicado.

QUIEBRAN 20 NEGOCIOS

El titular de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Xalapa, Juan Carlos Luna Gómez, indicó que esta situación ha sido constante por la crisis económica que generó la contingencia sanitaria durante los años 2020 y 2021.

Con este caso ya son 20 negocios que han cerrado en la capital veracruzana debido a la pandemia, algunos de ellos eran emblemáticos en la ciudad.

Recién cerraron también el negocio de electrónica “Contino” sobre la calle Juan de la Luz Enríquez; el hotel “Limón” en la calle Revolución; y la tienda de telas “Parisina” sobre la calle Benito Juárez, esquina Doctor Rafael Lucio.

“En total hay más de 19 negocios que han cerrado en esta época de pandemia; sin embargo, sí atisbamos un esbozo de reactivación económica, la reactivación económica se está dando”, indicó el líder empresarial.

El entrevistado recordó que ha sido buena la estrategia gubernamental para la reactivación económica en la ciudad, el estado y el país, mediante el plan nacional de vacunación.

“Aunque tardó bastante, al final casi toda la población ha sido vacunada, muchos ya están parcialmente inmunizados ante el Covid”, añadió.

Además, la gente está comenzado a salir de casa para acudir a eventos masivos que organizan autoridades de los distintos niveles de gobierno.

“Ya está empezando a ver eventos de mayor magnitud, ya los alumnos están regresando a clases, a las escuelas y eso empieza a mejorar el rendimiento económico a través de los gastos que realizan los padres de familia y los vacacionistas”, finalizó Luna Gómez.

