"Provocaciones y chicanadas para beneficio político": AMLO acusa al gobernador de Texas de actuar contra México

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este lunes al gobernador de Texas, Greg Abbott, de querer crear conflictos con el gobierno de México para beneficiarse políticamente en sus aspiraciones a la presidencia de Estados Unidos, pero le advirtió que nuestro país no caerá “en ninguna provocación”.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el mandatario mexicano fue cuestionado sobre la medida que Abbott impuso durante la semana pasada, en la que ordenó la detención e inspección de todos los tracto-camiones y autobuses que crucen hacia Estados Unidos por su estado, argumentando medidas de control migratorio y seguridad fronteriza; López Obrador dijo que son “chicanadas”.

“¿Por qué lo hacen? Yo creo que el gobernador de Texas aspira a ser candidato del partido Republicano. Entonces, piensan que con eso van a ganarse simpatía, aunque perjudican, pero hay mucha irracionalidad, no crean que nada más la irracionalidad es propia de los políticos conservadores de México. No, se da en todo el mundo”, dijo López Obrador.

Señaló que la medida del gobernador de Texas, la cual se levantó el pasado viernes, pero que se prevé ser la primera de una posible serie de acciones en ese estado, es totalmente contraria al libre comercio, al retrasar por horas la importación de mercancías a ese país.

"Son paleros del PAN": AMLO se burla del PRI por votar contra la Reforma Eléctrica | VIDEO

Surgió a raíz de la decisión del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de poner fin a las expulsiones migratorias del Título 42.

“Entonces, a eso se atribuye y va a seguir pasando porque vienen elecciones. En vez de estar pensando -lo digo respetuosamente- en cómo resolver el problema de la inflación ya están metidos en la politiquería, incluso violando el derecho internacional porque con todo respeto los estados no tienen facultad para hacer acuerdos con un país extranjero, nada más que no hay que ser tan estrictos, hay que ser tolerantes, la democracia tiene que ver con la libertad y el propósito también es crear conflictos, es que se le haga ‘el caldo gordo’ -los mexicanos de Texas si saben que es eso-.

“Entonces, nosotros no vamos a caer en ninguna provocación de nada y qué bueno que ya se resolvió, y ojalá no actúen así, no les ayuda, aunque son forma distinta de hacer política en ningún lugar del mundo ayuda el maniobrar pensando que la gente no sabe o que el pueblo es tonto, en todos lados la gente se da cuenta del fondo”, dijo.