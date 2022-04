Margarita Zavala descarta conflicto de interés por Iberdrola en la discusión por la reforma eléctrica

La diputada de morena, Andrea Chávez, solicitó ayer al presidente de la Cámara de Diputados, que la diputada panista, Margarita Zavala se excusara de participar en la sesión de discusión por la reforma eléctrica, por denuncias de un posible conflicto de interés de la legisladora.

Ante esto, durante una charla con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, la diputada el Partido Acción Nacional (PAN) se dijo contenta por la votación que se suscitó ayer por la noche y haber participado.

"Soy parte de una opocisión unida", dijo la diputada.

Al respecto, Margarita Zavala destacó que fue muy importante ver a un grupo parlamentario como el PAN, y señaló que el Grupo Parlamentario del PRI también se vio unido, todos votando en contra, al igual que el PRD; "todos presentes, todos en contra".

Comentó que, en términos de que hay un congreso, que hay oposición y hay una ciudadanía que se hizo presente y que facilitó la unidad de la derecha.

¿Por qué no querían que Margarita votara?

Al ser cuestionada sobre cuáles eran los argumentos por la que querían que la se excusara de la discusión, Zavala afirmó; "de muy buena fe llevé un escrito a la presidencia de la Cámara de Diputados de acuerdo a la ley, era el superior jerárquico y presentó la consulta de conflicto de interés donde deberíamos hacerlo todos, cada vez que pudiera haber alguna duda", señaló.

Agregó que la dirección jurídica de la Cámara de Diputados, por lo menos en dos casos, declaró que no había conflicto de interés, esa dirección la propuso Morena y por eso ya tenía la certeza de que incluso la propia mesa directiva autorizara mi intervención.

Fue un tema de retraso, porque lo único que querían era ver si querían posponer la discusión y no solo retrasaron desde el propio martes que nos habían convocado y todavía encontraron varios pretextos para ir retrasándola a ver si nos cansábamos o conseguían un voto más.

En entrevista para Heraldo Media Group, aseveró que no pudieron conseguir ni un voto más a cambio de una embajada y finalmente, como no hubo un proceso de acusación y se había agotado el proceso, y por ende no se excusaba porque le habían contestado que no había conflicto de interés.

