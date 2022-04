Tras consulta de Revocación de Mandato, hay 12 denuncias con sustento por "acarreados" a votar

La primera Consulta de Revocación de Mandato Presidencial en la historia de México dejó un saldo de 12 denuncias con sustento, y cinco improcedentes por falta de pruebas, reveló el fiscal Especializado en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti.

En entrevista con El Heraldo de México, señaló que el principal delito denunciado fue el acarreo de votantes; sin embargo, consideró que son pocas denuncias para un proceso nacional con 57 mil 449 casillas en 300 consejos distritales.

“Vamos a tener casos importantes, como denuncias a políticos muy significativas, pero muy pocas denuncias para lo que es un proceso electoral, tenía que elegirse entre que siguiera el Presidente (López Obrador) o que se fuera a su casa”, indicó.

El fiscal expuso que la principal denuncia es contra el líder nacional de Morena, Mario Delgado, por trasladar a ciudadanos a las casillas en una camioneta.

“La estamos investigando cuidadosamente para saber en qué consistieron los hechos, si se confirman, qué pruebas hay; sí hay una denuncia por acarreo, además de otras, no es la única”, detalló.

Añadió que de las 12 acusaciones con sustento, sólo dos son en contra de los políticos, y ya se investiga si ocurrieron las prácticas ilegales, y que en dos semanas podrían tenerse resultados de la investigación.

“Si existen realmente delitos, por supuesto los vamos a denunciar inmediatamente, se judicializarán”, aseguró.

Ortiz Pinchetti precisó que de las 17 denuncias, cinco se recibieron el 10 de abril durante la consulta, las cuales son examinadas por personal ministerial.

“Fueron 17 (denuncias) y es muy probable que aumenten conforme pase el tiempo, pero no serán muchas. Algunas han sido desechadas de inmediato porque no tienen sustancia, contenido (...) nosotros mandamos a policías y simplemente no existe esa acción”, afirmó.

MAAZ