Al menos 70 mil personas con problemas de piel fueron atendidas por Sedesa en 2021

En la Ciudad de México, el Centro Dermatológico de la Secretaría de Salud (SEDESA) atendió a 70 mil pacientes con problemas en la piel en 2021, a pesar de la emergencia sanitaria por COVID-19.

Cada semana se atienden a más de mil personas y el 1 o 2 por ciento tienen que ver con casos premalignos o cancerosos.

El dermatooncólogo Miguel Ángel Cardona Hernández del Centro Dermatológico “Dr. Ladislao de la Pascua” explicó que tan sólo exponerse a la luz interior de la casa u oficina, así como de las pantallas de los celulares y computadoras, éstos emiten dispositivos electrónicos que dañan la piel.

La Organización Nacional de la Salud (OMS) clasifica al cáncer de piel como una enfermedad cada vez más frecuente.

Si el cáncer de piel es detectado a tiempo, tiene solución, pero ya en etapas avanzadas, es imposible atenderlo, sostuvo Cardona.

“El cáncer es una lesión en la piel que no se quita y además no tiene dolor, por eso la gente no acude a revisión”, afirmó.

Algunos síntomas para detectar cáncer de piel son: manchas color café oscuras que no se quiten, que crezcan progresivamente, que se ulceren y sangren, así como melasma (conocido como paño), y aparición de manchas blancas, estos son datos de alarma.