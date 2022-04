Les robaron la infancia: Trabajan en la calle al menos 2 mil 305 niños en la CDMX

En la Ciudad de México, desde agosto de 2020, las autoridades del Gobierno local identificaron que 2 mil 305 menores que trabajan en distintos sitios.

En conferencia de prensa, con motivo del día internacional del niño o la niña en situación de calle, la titular del DIF capitalino, Esthela Damián, detalló que mil 553 menores trabajan en vía pública, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, mientras que 752 en el Metro, principalmente en la Línea 2, que corre de Cuatro Caminos a Taxqueña.

Después de identificarlos, se brindan atenciones, servicios y programas gubernamentales, entre ellos las becas Leona Vicario, canalizaciones educativas, apoyos alimentarios mensuales, patrocinio jurídico, entre otros.

Incluso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió 64 carpetas de investigación, ninguna relacionada con delincuencia organizada. Tras el trabajo de las autoridades, se logró que mil 423 menores de edad dejaran de laborar en el Metro y la vía pública.

“En el caso del Metro, tenemos 159 que todavía estamos trabajando con las familias, teníamos 752; 593 ya no asisten y 159 son los que de manera intermitente asisten y con los que estamos trabajando. En la vía pública tenemos mil 553, hemos... ya no asisten 830 y tenemos de manera intermitente 723. La numeralia de ambos es mil 423 niñas, niños y adolescentes que ya no asisten en estos momentos al trabajo en calle o trabajo infantil”, enfatizó la titular del DIF.