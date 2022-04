"Votamos quienes quisimos votar": INE finaliza conteo de votos de la revocación de mandato

El Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó con la totalidad de los cómputos distritales, que arrojaron una votación de 16 millones 502 mil votos lo que representa una participación del 17.77 por ciento, en tanto los consejeros señalaron que aún con la instalación de las 164 mil casillas que por ley se debían instalar, la participación de la ciudadanía hubiera sido la misma.

En conferencia de prensa, los consejeros electorales rechazaron que se hayan escondido casillas para que los ciudadanos emitieran su voto, como señaló la mañana de este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras calificar las acusaciones de falacia, señalaron que aún con la instalación de las 164 mil casillas que se debía instalar por ley pero que no fue posible por la falta de recursos, la participación hubiera sido la misma.

“Ahora, vamos a caer en la falacia desde el INE de decir que, si hubiera habido más casillas, hubiera habido más participación, pues no porque en donde tuvimos las casillas cerca votamos quienes quisimos votar, por cierto, sí votamos y quienes no quisieron votar, pues no votaron y es un derecho que hay que respetar ¡eh! Porque a lo mejor la revocación no les interesaba a todos los ciudadanos, es su derecho a participar o no participar”, señaló el consejero presidente Lorenzo Córdova.

Los ciudadanos decidieron libremente

El consejero Ciro Murayama, también se refirió a las acusaciones y subrayó que la gente decidió libremente ejercer su derecho a participar en la consulta.

“El INE refuta la acusación de que complicó la participación ciudadana, lo que pasa es que la gente decidió en libertad y respetamos a los ocho de cada 10 ciudadanos que no vieron en la revocación un ejercicio en el que quisieran participar, pero hay en donde hubo más ciudadanos que quisieron participar como en Tabasco lo consiguieron”, señaló.

A las 18:13 horas de este lunes el INE concluyó con el 100 por ciento de los cómputos de los 300 distritos electorales, en la página web del órgano electoral se advierte que 15 millones 159 mil 323 ciudadanos votaron porque el presidente de la República concluya con su periodo de mandato hasta 2024, mientras que un millón 061 mil, porque se le revoque del cargo por pérdida de confianza.

De acuerdo a las cifras que aparecen en el sitio web del instituto, 280 mil 104 votos fueron anulados. De acuerdo a la Ley Federal de Revocación de Mandato se requiere del 40 por ciento de la participación de las personas inscritas en la Lista Nominal para que el resultado de la consulta pueda ser vinculatorio.

En su conferencia de esta tarde, los consejeros también señalaron que si alguien quiso boicotear la consulta de revocación de mandato fue la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda, quienes no le otorgaron los 3 mil 830 millones de pesos que solicitaron para realizar el ejercicio y no fue culpa del INE.

“Pero todo esto son ejemplos que vale la pena compañeras y compañeros de la prensa, vayamos analizando, para poder desmontar lo que se está tratando de construir, la narrativa de que esta elección de revocación de mandato, contuvo un boicot del INE, eso es falso, si hubo un boicot aquí es de quien no dio el dinero para que se pudieran instalar todas las casillas”, recalcó Córdova.

En este sentido, recordó el llamado que la autoridad electoral hizo a los actores políticos para no violar las restricciones por la veda electoral, toda vez que podrían inhibir la participación de la ciudadanía.

“Lo que no se vale es decir es que es culpa del INE el índice de participación, pregunta cuántos de los ciudadanos que no votaron lo hicieron porque no quisieron avalar las trampas que ocurrieron las semanas pasadas. Lo dijimos desde tiempo atrás, no hagan trampas, van a ahuyentar a la ciudadanía”, recalcó el consejero presidente.

A las 20 horas de este lunes los consejeros del INE ofrecerán una conferencia de prensa para dar a conocer más detalles de la conclusión de los conteos distritales.

