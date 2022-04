Hay que trabajar una reforma desde el legislativo y no una que tenga orden presidencial: Edna Díaz

En medio de las discusiones por la aprobación de la Reforma Eléctrica, algunos diputados, bancadas y coalición, ya preparan nuevas alternativas a esta iniciativa de Presidencia.

En entrevista con Carlos Zúñiga para el programa Cámara de Origen, a través de la señal de radio de Heraldo Media Group, Edna Díaz, diputada del PRD; Mario Miguel Carrillo Cubillas, diputado de Morena; Manuel Herrera, diputado de Movimiento Ciudadano; y Santiago Torreblanca, diputado del PAN, debatieron sobre los pros y contras de esta reforma.

Edna Díaz declaró que la coalición “Va por México” no está en contra de la reforma de López Obrador; sin embargo, han estudiado la posibilidad de que se modifique en favor de los mexicanos.

“La alianza “Va por México”, no es que esté en contra por estar en contra, es que tiene una propuesta y punto puntos que han incluido a este proyecto. Esto quiere decir que tenemos la voluntad, que nos interesa. Tenemos la oportunidad de construir una reforma todavía más más completa y compleja que beneficie a las y los mexicanos. ¿Por qué no seguimos trabajando y construimos una propuesta desde aquí, desde e legislativo, no una que tenga una orden presidencial”.

Por su parte, el diputado de Morena aseguró que se han tomando en cuenta las opiniones de expertos y se han añadido las propuestas de la oposición.

“Se pudo enriquecer el documento y que con la propuesta de “Va por México”, que ya fueron considerados el día de hoy a través de estas tres reservas, es que ya podemos estar en este punto para decir que si tuvimos apertura y que incluimos absolutamente todas las propuestas de la oposición y que hoy en día tenemos un dictamen lo suficientemente robustecido”.

A su vez, el diputado de Movimiento Ciudadano destacó que su bancada tiene su propia iniciativa y destacó que la propuesta actual no cumple con las expectativas que requiere el país.

“La realidad es que hasta este momento, consideramos que este propuesto de reforma no cumple las expectativas de nuestro país; como lo decía la diputada Edna, yo creo que tenemos la gran oportunidad de aprovechar esta coyuntura para realmente proponer un proyecto que cumpla con las expectativas”.

