El Gobierno, aliado inmejorable de las organizaciones de la sociedad civil

El político y activista, Antonio Attolini Murra, aseguró que en la Cuarta Transformación hay condiciones políticas para que las organizaciones de base puedan incidir en la discusión pública, por lo que este gobierno es un aliado inmejorable. No así, añadió, las organizaciones corporativas financiadas por intereses neoliberales. Explicó que en el gobierno si bien no hay un orden de prioridad, eso no significa que no se valoren y atiendan los diversos asuntos pendientes. Aseguró que “la discusión sirve para romper la simulación que existió en años anteriores; hoy la lucha pública por definir el orden de prioridades tiene de garantía estructural: “aquí no se persigue ni se reprime ni se compra”.

Lo anterior, en el marco de la presentación de la primera mesa del Foro virtual “La Sociedad Civil Organizada en el marco de la 4T: ¿aliada o adversaria?”, organizado por el Colectivo Construyamos Mx, el cual contó con la participación de activistas e integrantes de la sociedad civil que realizan una labor destacada dentro de sus distintos ámbitos, y con agendas que resultan fundamentales para la población de nuestro país.

En la presentación del evento, Dulce Kim, presidenta de México Renace Verde A.C. aseguró que desde Construyamos MX trabajan en hacer de México un país mejor, menos desigual y por atender a las personas y grupos más vulnerables, así como por contribuir al desarrollo de la región sur sureste del país, causas que también están contenidas en los principios que enarbola la 4T.

Uno de los ejes rectores del Colectivo, dijo, es mostrar las coincidencias y causas compartidas entre la sociedad civil y muchos de los objetivos que persigue el gobierno federal, a través de posibles espacios de diálogo y colaboración con las autoridades, con la convicción de que, mediante el trabajo conjunto y en armonía, miles de organizaciones pueden colaborar en la solución de las problemáticas que aquejan a las mexicanas y los mexicanos.

En sus intervenciones, los participantes e integrantes del Colectivo, abordaron sus respectivas temáticas:

Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx. Destacó el importante papel de las organizaciones civiles. En administraciones pasadas el sector de salud pública vivía una era donde predominaba el conflicto de interés entre funcionarios y cabilderos: Reconoció, sin embargo, que es a partir de 2018 que se ha visto un gran progreso en la agenda. “En temas de salud pública, hoy en día, hay más oportunidades de entendimiento, comunicación y avance en las políticas públicas”, dijo. Destacó los reconocimientos internacionales que ha recibido el gobierno de México por parte de la OMS, en materia de sus políticas de control del tabaco. Hizo énfasis en que su colaboración con legisladores y funcionarios se basa en el entendimiento y el respeto mutuo de los respectivos ámbitos.

Dennise Pacheco Martínez, presidenta de Kibidka A.C Desde Kibidka, comentó, ven temas de salud pública de una población que no estaba siendo visibilizada, las personas con microtia. Aseguró que tener un gobierno de izquierda, es una gran oportunidad, por lo que llamó a las autoridades a no ser enemigos y trabajar en un triángulo de participación que permita “hacerlo diferente”. Reconoció los avances que se han dado en el derecho a escuchar de la población y las reformas impulsadas, a la vez de aceptar que aún hay mucho trabajo por delante. Habría que entender estas políticas públicas como una inversión, que se rompan tabúes desde la sociedad civil, pero también desde las instituciones. Fue enfática al señalar que antes de preguntarse si son amigos o enemigos del gobierno, lo que debe dominar es la voluntad política, en el sentido de que todos queremos una sociedad distinta.

Finalizó diciendo que deberían establecerse acuerdos entre la sociedad civil, en donde se pueda impulsar agenda pública, que más allá de ayudar a un personaje o partido político ayude realmente a la sociedad e impacte en cambios.

Arnold Ricalde de Jager, codirector de Organi-k. Coincidió en que tener un gobierno de izquierda es una gran oportunidad para los ambientalistas, ya que la mayoría de las luchas son contra el sector industrial que no se hace responsable y contamina. Aseguró que es importante reconocer la problemática que se vive en materia de medio ambiente, la cual debe resolverse. Manifestó su entera disposición para trabajar con el gobierno, con la confianza de que se pueden hacer cosas muy buenas, que “de hecho ya se han hecho”. Confió en que el gobierno y el presidente se darán cuenta del valor de la ecología social y del alcance de solucionar estas problemáticas.

El sector, dijo, se enfrenta a diversos problemas, de los más importantes, la falta de presupuesto; entre los pendientes urgentes reconoce la Ley del Agua, que ha sido frenada por el sector industrial.

mgm