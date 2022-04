Reforma Eléctrica: Morena añade 9 cambios a iniciativa

En una reunión extraordinaria de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la coalición Juntos Haremos Historia, solicitó que se anexaran nueve de las 12 propuestas planteadas por la coalición Va por México a la iniciativa de Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la sesión de trabajo, el coordinador de Morena, Ignacio Mier expresó que los tres puntos restantes que estaban en estudio, fueron avalados por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al determinar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica el pasado jueves.

Con la ausencia de los coordinadores de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, explicó que las propuestas serán presentadas conforme al procedimiento legislativo como reserva, el lunes en la sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía.

Mier Velasco señaló que,queda en la oposición determinar en los próximos días, de qué lado de la historia de México quieren estar, y si quedan como traidores de la patria.

“Ellos dijeron, aquí y lo dijeron en un hotel, si se atienden los 12 puntos, si no, que no cuenten con nuestro voto. Tienen palabra o no. Ahí está lo que querían escuchar, ya tiene forma técnica, lo demás serán pretextos”, comentó al término de la reunión.

Tras rechazar que se haga una reducción de las tarifas eléctricas por “Decretazo”, explicó que entre algunos puntos que se incorporan a la propuesta de reforma presidencial, está que se considere a la electricidad un derecho humano.

Expuso que hicieron “nuestra”, la propuesta de la generación distribuida en la que pequeños y medianos empresarios exigen generar energía, hasta 1 mega watts sin necesidad de solicitar permisos.

MAAZ