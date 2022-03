Se busca: Familiares de constructor piden ayuda para localizarlo

Una llamada telefónica fue el último indicio, posteriormente ha sido silencio y la desesperación de no tener noticias; Rubén Arturo García Ayón desapareció el lunes 28 de febrero, luego de recibir una llamada telefónica cuyo número ahora se encuentra sin servicio.

Jaime García, familiar de Rubén Arturo, dio a conocer que el recibir una llamada, en la que se le planteaba la posibilidad de un trabajo, no fue anormal ya que se dedican a la construcción y, es común que se les hagan llamadas para solicitarles presupuestos, de ahí que verlo salir precisamente para atender a un cliente, no les pareció anormal, los problemas vinieron luego del paso de las horas y que no regresara ni al trabajo ni a su hogar.

Ahorita el desespero que traemos es que el tiempo nos está comiendo, nosotros sabemos que en las desapariciones, mientras más tiempo pasa pues, menos posibilidades hay de encontrarlo y ahorita, pues ya tocamos todas las puertas que pudimos tocar, solo faltaba la del señor gobernador que nosotros sabemos es una persona sensible y nos va a atender.

Jaime García reconoció que desde el primer momento en que se acudió ante las instancias de la Fiscalía, han recibido un buen trato e información que han solicitado, e incluso, que hay un equipo dedicado a la búsqueda dando seguimiento a las pocas pesquisas que se han podido recabar.

Una de ellas, lamentó es la de la llamada, logrando conseguir el número del cual se le llamó a Rubén el día que desapareció, sin embargo, este ha sido dado de baja por lo que no tienen más información, máxime que su sobrino no tiene problemas con nadie.

mgm