Excedentes petroleros se usarán para subsidiar combustible y energía eléctrica: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en la Mañanera que los excedentes por la venta de petróleo crudo se utilizarán para subsidiar los combustibles y la energía eléctrica, con el propósito de que no suban de precio y no afecte al consumidor final.

En la Mañanera, el mandatario pidió a la ciudadanía estar tranquila debido a que su gobierno tiene un plan para compensar los desequilibrios del mercado internacional de los combustibles.

Recordó que está en estos momentos a 115 dólares el precio del barril del crudo, lo que está generando un excedente. En ese sentido, explicó que hay una fórmula de distribución de estos excedentes en el que una parte va a los estados y el que queda en la Federación se utilizará para subsidiar el combustible y la energía eléctrica, es decir, para fortalecer el subsidio actual que hay en esta materia.

Incluso, López Obrador aseguró que el país tiene reservas para soportar los cambios en el mercado internacional, a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

El presidente también informó que ya se ha reducido las importaciones de gasolinas en un 45 por cierto y se seguirá con esa tendencia.

Explicó que esto se debe a que se ha invertido en la rehabilitación de las refinerías del país y ya también se compró Deer Park, lo que ayudará a la autosuficiencia.

"Por eso no tenemos necesidad de aumentar los precios de las gasolinas, porque se compensa el subsidio con los excedentes. De todos modos hay que cuidar que no suba la inflación y no haya carestías. Si no se controlan los precios de vs el aumento a las nubes", reiteró.