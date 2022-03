8M 2022: Revive la histórica mesa de debate de Adela Micha

"Me lo dijo Adela" tuvo una mesa conformada exclusivamente por mujeres para hablar de los grandes retos, obstáculos y logros que existen para este sector de la población.

En entrevista con Adela Micha se presentaron figuras como Julieta Fierro, académica de la UNAM, Estefanía Veloz feminista y activista, la actriz Vanessa Bauche, Lila Cizas "la Reinota" y la cantante Vivir Quintana,

Ante esto, Julieta Fierro, física y astrónoma señaló que "en la biblia, en el paraíso, se dice que las mujeres serán culpable de todo para siempre", dijo la divulgadora científica, por lo que ahí inicia el problema. Por ello, se tendrá que remontar al pasado.

"Me da tristeza que las chicas jóvenes piensan que nosotras que nosotras que somos las fifis, solo vamos a sacarnos nuestra selfie, pensando que no luchamos por el aborto", dijo

Dijo además, que están en la lucha por que las trabajadoras domésticas tuvieran acceso a la seguridad, y porque también se permita el derecho a la muerte digna a las mujeres mayores.

Avances para las mujeres

Por su parte, Estefanía Veloz feminista y activista destacó el avance en las exigencias que se han ido construyendo y cómo han ido acumladno peticiones y conquista de derechos.

Cuestionó lo que implica la presencia de cada una de ellas en vida pública, así como la forma en la que el esfuerzo de miles de mujeres permitió que contaran con el derecho al voto y la participación. Destacó que muchas viven a diario las tareas de cuidado, la dificultad de que se les deje trabajar y puedan tener el mismo salario que los hombres;

"Ahora, ante una situación tan complicada como es la violencia donde los número de feminicidio siguen aumentado, hemos tenido que concentrar todo lo que queremos al estado en el tema de erradicar la violencia" señaló.

Al respecto, la también analista política y abogada señaló que estas garantías son responsabilidad de las instituciones, ya que no depende de las mismas mujeres o de un consenso social, sino que tienen que ver de instituciones de justicia con el respeto del estado hacia la vida de las mujeres.

"Estamos en el avance de distintas luchas, que corren paralelas y que se alimentan de las otras", dijo la abogada.

Respecto a los discursos de odio, la actriz y activista, Vanessa Bauche comentó que el movimiento de la agenda de género aboga por el respeto de los derechos humanos y una lucha por la emancipación de la esclavitud de los cuerpos de las mujeres, la ideología y de su pensamiento en igualdad de condiciones.

Comentó que el problemas que existe actualmente es el nivel de franca frontal confrontación constante no solo contra las mujeres, sino por ejemplo, a los padres de niños con cáncer que no se les recibe, a madres buscadores de personas desaparecidas, a periodistas, etc.

"El problema es la poca capacidad de disentir que existe actualmente no solo por parte del Ejecutivo", señaló Bauche.

