AMLO agradece mensaje de Carlos Slim de actuar con unidad para sacar adelante a México

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el mensaje del empresario Carlos Slim de actuar en unidad, responsabilidad y con seriedad para sacar adelante a México.

"Celebro lo que dijo Carlos Slim de que tiene que haber respeto a la institución, a la investidura presidencial, a mí no me impuso la cúpula económica como era antes, no me impusieron los medios, yo fui electo por el pueblo, soy un presidente legal y legítimo (...) Slim entiende esto porque es institucional y otros también, otros empresarios, sin embargo hay quienes están dedicados a atacarnos", aseguró.

"No solo es el discurso, la relación con él (Carlos Slim) es buena por eso, y no coincidimos en todo, y no le estamos condonando impuestos, nada", indicó.

López Obrador reconoció que algunos empresarios reconocen que en México se viven otros tiempos.

“La mayoría de los empresarios están entendiendo que son nuevos tiempos y actúan de forma responsable, los empresarios son indispensables para el desarrollo del país, no se podría solo con inversión pública sacar adelante del país, se requiere de la inversión privada, del sector social, de la economía, de los trabajadores, unirnos todos y es lo que estamos haciendo y se va avanzando”, precisó.

Sigue leyendo

México no donará armas a Ucrania: AMLO

Familia de "El Mijis" nos pidió no informar"; se debe profundizar en la investigación: AMLO

Carlos Slim pide no resolver conflictos a periodicazos