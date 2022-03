"Me salí de mi casa por voluntad propia": Joven desaparecido en Querétaro reaparece, asegura sufrir violencia familiar: VIDEO

Desde hace varios días la desaparición de un joven en Querétaro ha sido motivo de indignación por parte de la sociedad, pues la madre de éste había dado a conocer en su redes que posiblemente Alfredo Kevin había sido secuestrado. Sin embargo ayer la historia dio un extraño giro, pues el adolescente de 16 años reapareció en un video en el que aseguró sufrir violencia familiar y haber salido de su casa por voluntad propia.

Altagracia Hernández Yescas difundió en su cuenta de Facebook desde el pasado 24 de marzo que su hijo Alfredo Kevin Pérez Hernández había desaparecido desde el 19 de marzo de este 2022, último día en que ella lo vio y que las cámaras lo captaron en el Residencial Italia, en Querétaro.

La madre de Alfredo denunció en diversas oportunidades que la Fiscalía General del Estado de Querétaro se negó a activar la Alerta Amber, sin embargo, la dependencia estatal informó a través de un comunicado que "de acuerdo con las declaraciones iniciales que integran la carpeta de investigación, se reconoció la ausencia voluntaria (del joven)".

La madre del menor denunció su desaparición en redes sociales. Foto: FB @Altagracia Hernandez Yescas

"Respecto a la no localización del adolescente Alfredo Kevin informamos a la opinión pública que desde el 20 de marzo, fecha en que se recibió la denuncia por parte de su madre, se han realizado diversas acciones de búsqueda inmediatas e ininterrumpidas para su localización", explicó.

Y agregó: "Reconocemos y entendemos la desesperación y preocupación de la madre y de la comunidad, pero de acuerdo con las declaraciones iniciales que integran la carpeta de investigación, se reconoció la ausencia voluntaria por problemas familiares que por confidencialidad no se pueden compartir".

Joven desaparecido en Querétaro reaparece

La madrugada de este jueves, el joven Alfredo Kevin reapareció en un video que supuestamente fue grabado sin ayuda de nadie, en el que explicó que salió de su casa por voluntad propia, y que ha sido víctima de violencia familiar, además de afirmar que no está secuestrado.

"Mi mamá me maltrataba físicamente, también emocional y físicamente. Todos los días en esa casa hay gritos. Mi mamá me dejó a llegar dormir afuera de mi casa, allí sin nada, con mis perritos, y pues esa noche yo la pasé con frío y otro día también me dejó afuera de mi casa", manifestó.

En el clip que ya ha sido difundido en redes sociales, el menor de 16 años indica que su madre lo llegó a golpear hasta cansarse, y que le dio de comer en la bandeja de comida de sus perros, maltratos que aseguró nadie debería de pasar.

"Mi mamá piensa que estoy secuestrado, no sé de dónde se lo inventó, de seguro es una mentira de ella porque ahorita está haciendo mucho drama para encontrarme", dijo.

Al respecto, la activista Aleida Quintana, representante de 'T’ek’ei Grupo Interdisciplinario por la equidad' señaló en sus redes sociales que la ficha de búsqueda del joven sigue visible en la página de la Fiscalía General del Estado en estatus de no localizado, y que "las autoridades deben investigar hasta garantizar la protección e integridad de Alfredo".

Añadió: "Existen casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos víctimas de delitos sexuales o trata que envían videos a sus familia pidiendo que se retiren las denuncias por qué se encuentran bien. Bajo este supuesto las autoridades también deben investigar hasta garantizar su integridad".

En las redes sociales son muchos los que han dejado al menor mensajes de apoyo en la página de Facebook que abrió el pasado 29 de marzo, mientras que otros han lanzado mensajes negativos contra la madre de Alfredo Kevin.

SIGUE LEYENDO:

¡Ayúdanos a encontrarlo! Byron Isaac de 7 años desapareció en el municipio de Tecámac, Edomex

Encontraron ahogado a un niño autista de seis años; no podía hablar ni pedir ayuda