AMLO garantiza que obras del Tren Maya y del nuevo aeropuerto de Tulum no destruirán la selva del sureste

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que el Tren Maya o el nuevo aeropuerto de Tulum no destruirán la selva del sureste y reiteró que su gobierno es en el mundo el que destina —con mil 500 millones de dólares anuales— más recursos para la reforestación.

Incluso, el mandatario federal aseguró que esta inversión para la reforestación, está por encima de Estados Unidos, Rusia, Francia o China.

Su declaración se dio durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, en respuesta a críticas y posicionamientos, incluso, de personajes del medio artístico que piden frenar las obras de infraestructura para no afectar la flora y fauna del sureste de México.

“Les voy a dar un dato a estos seudoambientalistas, un dato, no hay en el mundo un programa de reforestación como el que se está aplicando en México, como el programa Sembrando Vida . Saben de cuánta es la inversión: mil 500 millones de dólares al año para sembrar árboles”, dijo.

También, frente al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, hizo la propuesta para que el aeropuerto de Tulum se llame Felipe Carrillo Puerto, quien fue un político, periodista y caudillo revolucionario socialista mexicano, gobernador de Yucatán entre 1922 y 1924.

López Obrador aseguró que su propuesta provocará el disgusto de los “conservadores” en el país, pues Felipe Carrillo Puerto luchó contra la clase aristócrata de aquel entonces. Recordó que por la misma causa propuso llamar Felipe Ángeles al recién inaugurado aeropuerto internacional en Santa Lucía.

“Para que les dé más coraje a los conservadores voy a hacer una propuesta, con todo respeto, para que se analice, no es una orden, es una propuesta: me gustaría mucho, aprovechando que está aquí el general, de que el nuevo aeropuerto de Tulumm llevara el nombre de Felipe Carrillo Puerto, que defendió a lo maya, en contra de los aristócratas hacendados de esa época, porque todo ese pensamiento conservador es que el alimenta a nuestros opositores, a los que no quieren la transformación… además de que el aeropuerto de Tulum se construye en el municipio Felipe Carrillo Puerto”, dijo.