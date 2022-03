OMS avala primer tratamiento oral contra la Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó la pastilla contra la COVID-19, Molnupiravir como primer tratamiento oral para tratar la enfermedad.

Entre las recomendaciones del organismo para administrar el fármaco está el que sólo se administre a pacientes que no hayan desarrollado formas graves de la enfermedad y tengan un mayor riesgo de hospitalización, como los no vacunados, personas mayores, aquellas con inmunodeficiencias y quienes viven con enfermedades crónicas como la diabetes, mientras que los niños, las mujeres embarazadas y lactantes no deben recibir ninguna dosis de este tipo.

El tratamiento, que ya es utilizado en países como El Salvador, se administra en cuatro cápsulas de 200 miligramos por vía oral cada 12 horas durante cinco días (800 mg en total), dentro de los primeros cinco días del inicio de los síntomas.

Por su parte, la organización Médicos Sin Fronteras alertó que un tratamiento de cinco días con el fármaco producido por la firma alemana Merck, puede llegar a costar hasta 700 dólares (14 mil 445 pesos), precio que puede bajar hasta los 20 dólares (412 pesos) si se desarrollan genéricos.

En tanto, en el ámbito nacional, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó la QIFENDA 400MG (Favipiravir) como tratamiento para la COVID-19 y la gripe., medicamento que ha sido aprobado en más de 20 países y recetado a más de cinco millones de pacientes.

El medicamento fue desarrollado inicialmente por FujiFilmToyama Chemical Co y aprobado en Japón en 2014 para tratar la gripe pandémica y es un inhibidor selectivo de la ARN polimerasa viral dependiente de ARN (RdRP) con actividad antiviral contra los virus de ARN monocatenario, incluidos los coronavirus.

Esta es la proteína responsable de construir las proteínas virales, por ello puede dirigirse a la proteína necesaria para que el coronavirus se replique, lo cual hace totalmente imposible para el virus copiarse a sí mismo.

