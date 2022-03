Migrantes se cortan las venas en Tapachula; piden ser atendidos por el INM

Esta mañana en la ciudad de Tapachula un promedio de 12 personas migrantes provenientes de Nicaragua decidieron cortar sus venas, como acto de desesperación para exigir a las autoridades de migración agilidad en sus trámites.

"Queremos que nos atiendan, tenemos días de estar sin comer, aguantando sol, aguantando hambre, no se compadecen de los seres humanos, como que si ellos no fuesen humanos, quieren que esperemos hasta junio, no tenemos dónde dormir, entonces, hemos tomado la decisión de que nos vean morir juntos" dijeron los migrantes.

En el lugar, señalaron que han visto que recientemente las autoridades de migración han deportado a un total de 115 nicaragüenses que no han podido acreditar su situación legal.

El activista Irineo Mujica, quién ha estado presente desde poco más de un mes al pendiente de la forma de manifestarse de lo migrantes, comentó que está situación lleva a los cientos de indocumentados nicaragüenses que están en la misma situación de esperar sus trámites migratorios a tomar esta forma de manifestarse.

Migrantes se cosen los labios como protesta en Tapachula

Los manifestantes piden que se agilice su situación migratoria

"Estás personas, hacen algo desesperante de mutilarse las venas, son nicaragüenses que no quieren regresar a su país, porque saben que serán encarcelados o puedan perder la vida a causa de la forma cruel de gobernar de Daniel Ortega".

Es así que en Tapachula, se vuelve a repetir la crisis que se pensaba estabas superada. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Migración continúa con los operativos en parques donde los migrantes tiene un campamento improvisado, en hoteles, en colonias donde rentan casas y cuartos.

Hasta el momento, no solo han sido deportadas personas provenientes de Nicaragua sino también de Cuba, lo cual da un total de 186 en los últimos 15 días.

Migrantes llevan un mes de manifestaciones, este martes estalló la bomba

Cortaron sus brazos para que notaran su sangre

Estás acciones son a consecuencia de que la estación migratoria Siglo XXI presentará sobreocupación. Por último, Irineo Mujica de Pueblos Sin Fronteras, exhortó al Instituto Nacional de Migración a mostrar empatía por los viajeros.

"Ser sensibles y responsables con los migrantes que no sólo están desesperados también corren un gran peligro hace regresado a sus países y su desesperación los lleva actos incomprensibles pero la deshumanización de los migrantes en la frontera sur agravan la situación y ponen en peligro eminente a la población migrante le pedimos al presidente INM conciencia y más humanidad para con los migrantes en el sur", esto luego de que la noche del pasado miércoles se realizará una redada en el Parque Bicentenario y presuntamente se golpeara a estos individuos.

