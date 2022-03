Lula da Silva llama a diputados de Morena a que se prepare para el embate de la oposición

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó a los diputados de Morena, PT y PVEM, a que se preparen contra los embates de la oposición, tras asegurar que ahora viven una luna de miel con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtió que los opositores no les darán tregua.

“Ustedes están viviendo una luna de miel con el gobierno, sin embargo, es importante que se preparen porque sus adversarios, los que no aceptan su compromiso con el pueblo pobre y con la soberanía de México, no les van a dar tregua, cómo no han dado tregua al PT hasta hoy” , señaló el ex mandatario durante el conversatorio que sostuvo con las fracciones parlamentarias de Morena, PT y PVEM en el auditorio Aurora Jiménez de la Cámara de Diputados.