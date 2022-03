Cóndores de la CDMX realizan sobrevuelos tras sismo de 5.7 grados: Martín Batres

Un sismo de 5.7 grados alertó a los capitalinos esta mañana al rededor de las 8:40 de la mañana, primeros reportes señalan que el epicentro tuvo lugar en el estado de Veracruz.

En entrevista con Sergio y Lupita para El Heraldo Radio, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, reportó que de momento la ciudad de México no reporta ningún daño material o humano.

"No tenemos ningún reporte de daños, no se sintió en la CDMX y no tenemos reporte de alguna afectación", señaló.