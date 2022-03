Carolina Viggiano deja la Cámara de Diputados; busca la gubernatura de Hidalgo

El pleno de la Cámara de Diputados concedió este jueves a la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano Austria, una licencia para dejar la curul por tiempo indefinido; la legisladora busca competir por la gubernatura de Hidalgo en las elecciones del próximo 5 de junio.

En la solicitud que la legisladora envió a la Mesa Directiva, votada en la sesión de este jueves, argumentó que pide licencia para cumplir con el requisito legal del estado de Hidalgo para competir por la gubernatura.

“Por ser de mi voluntad participar en el proceso electoral local 2021-2022 como candidata a la Gubernatura del estado de Hidalgo y para cumplir con el requisito de elegibilidad establecido en el artículo 66, fracción VI, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en relación con el artículo 9 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, me permito formular la presente solicitud de licencia para separarme del cargo de diputada federal con efectos a partir del día 4 de marzo del 2022”, expuso.

Al ser leída la solicitud de Viggiano, secretaria general del PRI, los diputados de su bancada corearon repetidamente: “¡gobernadora, gobernadora, gobernadores!”. También recibió el reconocimiento de legisladores de otras bancadas que desde su curul pidieron la palabra.

“Es una mujer dedicada, estudiosa, sensible, de una gran capacidad de trabajo. Y como mujer, como mexicana y como legisladora me enorgullece ser su amiga y no sólo es mi cariño y reconocimiento, sino a Carolina Viggiano desearle todo el éxito. Hidalgo, que es un gran estado, se merece a una mujer como Carolina Viggiano”, dijo la diputada Yolanda de la Torre.

Sin embargo, entre aplausos y ovaciones, el vicecoordinador de la bancada del PT, Gerardo Fernández Noroña, pidió la palabra para expresar que le tiene “estima” a la diputada Carolina Viggiano, pero le parece incorrecto utilizar el pleno para un tema de proselitismo.

“Hay un proceso electoral. Yo... quién le echa porras al candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia. Yo creo que hay que despedir bien a la diputada Carolina Viggiano, hay que reconocerle su mérito y no hacer la utilización electoral, yo los entiendo, pero para que nos metemos en esa dinámica. Yo no quiero lastimar a la diputada Carolina Viggiano, no quiero generar un ambiente correcto, votaré a favor de la licencia y civilizadamente le deseo éxito en su empeño”, dijo.

A nombre de la bancada del PAN, el diputado Elías Lixa deseó éxito a Viggiano Austria en su encomienda, a quien reconoció como “una persona capaz y comprometida, y abierta al diálogo y construcción para el país”.

Incluso, también el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, indicó desde su curul que votarían a favor de la licencia de la priista.

“Y en un ambiente democrático, obviamente nosotros tenemos nuestra preferencia electoral y queremos que gane nuestro candidato, pero le deseamos lo mejor a la diputada Viggiano”, señaló.

Por Iván Evair Saldaña y Elia Castillo

