AMLO asegura que habló con Lula sobre la nueva generación y no solo de la elección

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en la Mañanera que habló con el ex mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre buscar un acuerdo continental, como es hoy la Unión Europea.

En la conferencia de prensa matutina, el mandatario relató que uno de los temas abordados ayer en Palacio Nacional fue sobre ir más allá al sueño bolivariano de la integración sólo de América Latina y el Caribe.

"De cómo pensar no sólo en el sueño bolivariano de integrar América Latina y el Caribe, sino de América", reiteró.

Consideró que se ve algo difícil de lograrlo, porque han sido 200 años de una política de falta de respeto a los países de América, así como mucha desconfianza a las naciones fuertes, pero se debe buscar un acuerdo, como sucedió en Europa, donde primero fue comunidad y luego Unión Europea.

Tenemos que ser autosuficientes, añadió el mandatario, y no depender de otras regiones en el mundo. Tenemos capacidad de mercado. Por qué no una integración con respeto a nuestras soberanías.

En ese sentido, reiteró que primero se debe avanzar en el fortalecimiento de América del Norte, donde es necesaria la integración en lo productivo y económico, pues de lo contrario va a seguir un rezago ante Asía, específicamente en China.

"De eso hablamos con Lula ayer y va requerir de convencer a los que tienen desconfianza, a los que piensan en la intervención y las hegemonía. Ya no es tiempo de los espías y de la promoción de los golpes de Estado. Si es necesario un replanteamiento", aseguró AMLO.

"No estar pensando en la próxima elección. Cómo ganamos. No, pensar en la nueva generación. Si no hay esa visión se van a seguir generando desequilibrios", reiteró.