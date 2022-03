Al ritmo de banda, así se despidieron amigos y familiares de Pedro Carrizales “El Mijis” | FOTOS

Familiares, amigos, compañeros de pandillas y vecinos dieron emotiva despedida a Pedro César “El Mijis” Carrizales Becerra en la parroquia “Nuestro Padre Jesús” en la colonia Las Piedras y afuera del domicilio donde vivió sus primeros años junto a sus padres, donde entre cervezas, tonayán y música, además de tristeza y llanto, hubo rabia por el descrédito a la versión oficial de que murió en un accidente carretero.

Al filo de las 13:00 horas, el cortejo fúnebre partió de la casa donde fue velado a puerta cerrada; más tarde, la carroza y las decenas de vehículos arribaron a la parroquia donde se realizaron las exequias; alrededor del féretro metálico azul se apostaron “La morena”, su esposa y Miriam, su última pareja, así como los hijos procreados con ambas. Al lado, en un atril de madera, la fotografía de “El Mijis” con un marco de madera y un moño blanco.

Terminada la ceremonia religiosa, el féretro fue sacado en hombros por sus amigos y caminaron hasta el 265 de la misma calle Granito, a la puerta de una construcción semiderruida y grafiteada donde el ex diputado local vivió sus primeros años con sus padres y hermanos. Con música urbana, sonidera, wepa y de banda, las dos mujeres de “El Mijis” se dejaron caer sobre el frío metal del féretro donde rompieron en llanto.

Mientras se gritaban vítores y porras en honor a Pedro, algunos vertieron cerveza sobre un muñeco que pusieron sobre el ataúd y entonces el llanto fue generalizado.

Terminado el ritual frente a la casa materna, el cortejo partió rumbo a un camposanto privado por el rumbo del Periférico Oriente. Ya en el camposanto, algunos, al menos alcoholizados, escenificaron una trifulca que no pasó a mayores.

Rechazo a versión oficial

Apenas ayer, en un comunicado conjunto de las fiscalías de San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, se dio a conocer que “El Mijis” era el cadáver encontrado calcinado el 3 de febrero en kilómetro 27 de la carretera Piedras Negras-Nuevo Laredo y que el origen del siniestro fue una volcadura; la versión fue rechazada por familiares y amigos.

En entrevista, su papá, don Pedro Carrizales Torres negó que así haya sido, pues aunque las autoridades le manifestaron que seguirán investigando, “como que no”, expresó al preguntarle si estaba convencido de la versión oficial del accidente; “él iba en su troca, tenía un mes de desaparecido y la troca apareció sana y salva hace como unos ocho días en Saltillo, Coahuila, esa era la que traía él en esas fechas que salió”, enfatizó.

¿Entonces la camioneta que salió publicada en redes no es la de él? Se le cuestionó y contestó: “No, no, es algo que le digo que no comprendo”.

Dijo que días antes de que se reportara su desaparición, el 31 de enero, platicó con él y no le comentó de ningún viaje hacia tierras norteñas.

Agradeció las simpatías de la gente que lo apoyó y afirmó que eso lo lleva hasta la tumba. Recordó que hace tres años le pidió que lo acompañara a la construcción de una obra donde trabajaba en la colonia Unidad Ponciano Arriaga, donde su hijo mostró el liderazgo que poseía, pues en cuestión de minutos le llevó 20 chalanes para que le ayudaran a cargar ladrillo.

