Residentes de Tampico protestan contra Muelle de Metales y Minerales del recinto portuario

Por prevalecer la amenaza constante de sufrir enfermedades respiratorias, los residentes de la colonia Guadalupe Victoria protestaron en contra de la operación del Muelle de Metales y Minerales de la Administración Portuaria Integral, sobre todo por no ser escuchados en sus demandas que datan desde hace años, así lo declaró la señora Osvalda Pacheco Urbina.

Sostuvo que mediante dictámenes médicos han probado que sus enfermedades, que sufren niños y adultos por igual, son producto de los polvos que emanan de los minerales que se manejan en el Puerto de Tampico, prácticamente a todas horas lo que les impide incluso conciliar el sueño debido a esta problemática.

Aseguró que ellos como habitantes llegaron primero a este sector muy próximo al río Pánuco, ganando una lucha hace unos 30 años cuando el citado Muelle de Metales y Minerales fue llevado a otro lugar, en terrenos del Puerto; sin embargo, otros directores de la API de Tampico lo volvieron a mover cerca de sus casashabitación, con lo que regresaron los problemas respiratorios para todas las familias que aquí viven, es así que exigen que el Muelle de Metales sea cerrado para que se le traslade definitivamente al Puerto de Altamira.

"Es un problema muy añejo, las autoridades han hecho caso omiso de todas estas quejas, en las noches no nos dejan ni dormir con el movimiento de las maquinarias que hacen de carga y carga de los camiones; ya hemos padecido de eso (de males respiratorios), se enferman los niños, unos sufren de los pulmones y de las gargantas, siempre está uno con las alergias, le digo la API no toma las medidas, según ellos ya no iban a traer los minerales, porque se les ha demostrado lo nocivos que son para las personas, se fueron unos años, pero ya están volviendo otra vez", precisó.

Foto: Especial

Por su lado, los vecinos Emilia Almaraz Covián y Julio Jiménez Montes, también residentes de la colonia Guadalupe Victoria, están molestos por el engaño que han sufrido de parte de los encargados de la Administración Portuaria Integral de Tampico, ya que por algunos días cubren el mineral, ya sea con plásticos o lonas, para que no se disperse por los vientos dominantes del sureste, pero transcurrido un tiempo vuelven a las mismas anomalías.

De esta forma, los residentes de Tampico demandaron el cierre de operaciones del Muelle de Metales y Minerales en esa zona, señalando además las unidades pesadas que transportan los minerales que salen del recinto portuario están afectando sus calles, hundiéndose de forma riesgosa cuando pasan por ellas como la Guadalupe, Arenal, Independencia y Benito Juárez, entre otras, por lo tatanto,a no quieren sufrir de esta problemática que no ha tenido solución durante años.

