Conflicto Rusia-Ucrania: Gobierno de Durango apoya a familia para que regrese a su casa

La señora Sandra Ileana Monárrez Alva narra que desde el 2 de marzo salieron huyendo de la invasión Rusa a la ciudad Jarkov - la segunda metrópoli más grande e importante de Ucrania- narrando que en medio del bombardeo decidieron no morir en el edificio departamental y tratar de llegar a Rumania, por lo que las autoridades consulares de México, como de Durango, al saber que son originarios de este estado la secretaria general de gobierno facilitó los recursos económicos como consulares para que ella su hijo de 20 años y su suegra regresaran a tierra duranguense, logrando hacerlo el día 21 de este mes.

Asimismo explicó que consiguieron un auto el día que más fuerte estaba el bombardeo y fueron por el auto que les prestaron para huir, pero estaba en el centro de la ciudad, por lo que fue toda una travesía poderlo abordar y sortear todos los disparos que destruyen los edificios, las casas, los centros comerciales, compartiendo que en su salida intempestiva un mexicano les solicitó ayuda y lo subieron al vehículo, donde segundos después una bomba explotó, lográndole salvar la vida.



Llegaron a Rumania y por horas viajaron hasta llegar a Durango, donde iniciarán de cero con el apoyo de su familia y el gobierno del estado para establecerse como comerciante, compartió que su marido no pudo salir porque Ucrania no permite que salgan del país los varones, por lo que se comunica con él por internet ya que está en un monasterio católico ayudando a los damnificados.



Reconoce que ha sido muy difícil poder ver cómo la devastación de una guerra extermina a un pueblo sin importar que son civiles que no tienen que ver con el conflicto, están emocionalmente impactados por los sonidos de los proyectiles como el sufrimiento de los heridos, hoy pide a las naciones que paren la guerra.

