AMLO respalda a Alejandro Gertz Manero tras fallo de la SCJN que liberó a Alejandra Cuevas

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este martes que Alejandro Gertz Manero deba renunciar a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) al ser acusado por Alejandra Cuevas Morán y su familia de fabricar delitos en su contra, y refrendó su confianza en el papel que el fiscal desempeña en la institución.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, se le preguntó al mandatario federal en qué posición queda el fiscal tras el fallo de este lunes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó la inmediata liberación de Alejandra Cuevas y cancelar la orden de aprehensión contra la mamá de ella, Laura Morán, al ser acusadas de provocar la muerte de Federico Gertz Manero, hermano titular de la FGR.

-¿Confianza en el fiscal…? -se le preguntó-

“Yo tengo confianza en el fiscal y tengo confianza en el presidente de la Suprema Corte de Justicia y en otros ministros, ahora actuaron muy bien en este caso y así espero que así sigan actuando todas las autoridades. Y repito, ya no es el tiempo de antes, ya el presidente ya no da línea para beneficiar o para perjudicar a nadie, no se fabrican delitos, no se protege a influyentes, ya no es lo mismo de antes y qué bien que ustedes están atentos a estas investigaciones y son bienvenidos aquí”, contestó López Obrador.