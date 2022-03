Omar García Harfuch asegura que la SSC siguen resguardando la alcaldía Cuauhtémoc; ningún elemento será retirado

El secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch aseguró que ningún elemento de la policía preventiva ha dejado de cumplir sus funciones en la alcaldía Cuauhtémoc.

Lo anterior, en el contexto de que la alcaldesa de esa demarcación, Sandra Cuevas fue denunciada por dos elementos policiales por robo, abuso de autoridad y discriminación.

TE PUEDE INTERESAR: No hay registros de que fallecidos de Topilejo estuvieran en custodia de la SSC, asegura Omar García Harfuch

En conferencia de prensa, García Harfuch dejó en claro que son noticias erróneas aquellas que señalan que los policías preventivos dejaron en el desamparo a los habitantes de la alcaldía mencionada.

Apuntó que la instrucción de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum “es no descuidar ninguna colonia ni calle de la capital”.

“Nosotros no estamos retirando ningún elemento de la alcaldía Cuauhtémoc ni lo haremos. Ya veremos en su momento la contratación de policías por alcaldías, pero si una no contrata policía auxiliar o bancaria no quiere decir que la secretaría de seguridad ciudadana retire a los elementos y que no haya nadie vigilando”, apuntó.