Ricardo Gallardo lamenta expresiones discriminatorias de neoleoneses contra potosinos

El gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona lamentó las expresiones discriminatorias contra los potosinos por parte de ciudadanos y empresarios de Nuevo León, ante la negativa de su gobierno de permitir que el agua de la Huasteca se vaya al proyecto Monterrey VI al cual reiteró su rechazo porque dijo que de hacerlo actuaría como Antonio López de Santa Ana.

La víspera, el mandatario potosino publicó en su cuenta de Twitter: "¡El agua de San Luis Potosí se queda en San Luis Potosí! En el marco del Día mundial del agua, dejamos claro que llevar el agua a otros estados es lo que no queremos. Lo que sí queremos es defender nuestros recursos", lo que desató una oleada de comentarios adversos e insultantes de presuntos usuarios neoleoneses de la red social que destacaron que muchos potosinos radican y trabajan en la Zona Metropolitana de Monterrey y por lo tanto también padecen el desabasto, publicación y comentarios que fueron borrados de su cuenta @RGC_Mx.

“Muy lamentable que personas de Nuevo León lo hayan tomado personal, no es nada contra las personas ni las autoridades de Nuevo León, lo único que deben entender es que estamos cuidando que no exista un ecocidio en la Huasteca potosina”, expresó este jueves en entrevista.

Gallardo Cardona señaló que durante su sexenio no entregará una Huasteca potosina acabada por acciones ecocidas como quitarles el agua, porque con ello “yo pasaría a la historia peor que Santana”.

Pidió a la sociedad neoleonesa que no tomen a mal su rechazo a entregar el agua de la Huasteca a Monterrey. “Aquí las queremos mucho y respetamos mucho a los empresarios de Nuevo León y no es para que traten a nuestra gente de la manera tan discriminatoria como lo han hecho, no se vale, pero que Dios los bendiga y que ellos den cuentas arriba”, indicó.

Al pedirle su reacción a la advertencia de presuntos empresarios de Nuevo León de no dar más empleo a las y los potosinos contestó: “Se lo pierden, los potosinos son los mejores”.

