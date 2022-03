Sheinbaum señala "marcaje personal" del INE; "vamos a impugnar, porque se trata de una actuación imparcial"

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló al Instituto Nacional Electoral (INE) por hacerle un "marcaje personal".

La mandataria capitalina reaccionó después de que el organismo electoral le envió un nuevo oficio ayer para que bajara publicaciones en sus redes sociales que, a su parecer, son propaganda.

“Sí creo que es un marcaje personal, porque si ustedes hacen una revisión, hay otros gobernantes, hay otros alcaldes, alcaldesas, no sólo de la Ciudad, sino del país entero que hacen estas acciones y trae un marcaje personal particularmente la oposición que pone las quejas y también el Instituto Nacional Electoral, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo.

“Vamos a impugnar, porque consideramos que en este caso, como en los otros también que impugnamos, pero en este caso en particular sí nos parece que es una actuación totalmente parcial del Instituto Nacional Electoral”, aseguró en conferencia de prensa.

La mandataria capitalina explicó que estos señalamientos no tienen que ver con la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se va a llevar a cabo el próximo 10 abril.

El reclamo del INE es por el programa de reactivación económica, que presentaron en días pasados, y su visita al Tren Interurbano.

“No tiene que ver ni siquiera con hablar sobre lo que va a ocurrir el 10 de abril, sino que tiene que ver con lo que hemos estado informando durante todo este periodo, hay algunas cuestiones que por la veda no se pueden informar, pero ahora todo lo están asumiendo como si cualquier cosa que informemos tuviera que ver con la veda electoral.

“Este programa de reactivación económica, por ejemplo, que consideramos algo muy importante para la Ciudad y que se conozca, lo están considerando como que es parte de lo que no podemos decir (...) la visita que hicimos al Tren Interurbano, ahí fue donde dijeron que por visitar el tren Interurbano e informar que estamos encargados de esa obra, también nos pidieron bajar el tuit”, explicó Sheinbaum.

En al menos tres ocasiones, el INE le ha solicitado a la jefa de Gobierno eliminar publicaciones durante la veda electoral.

El presidente de Morena en la Ciudad de México, Tomás Pliego Calvo exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) detener el hostigamiento en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Y es que dijo el marcaje personal en contra de Sheinbaum Pardo es evidente, toda vez que le han notificada por tercera ocasión que que debe retirar de sus redes sociales algunas publicaciones que promueven el ejercicio de revocación de mandato.

Añadió que esta acción del INE coarta la libertad de expresión de la mandataría capitalina, además de que hay una contradicción en lo que orden pues recordó que se publicó un decreto que permite a servidores públicos promover la revocación de mandato.

“El INE apuesta por boicotear el proceso de revocación de mandato. Hay que recordar que fue gracias a la presión de la sociedad civil y del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que se llevará a cabo el referéndum porque ellos no querían”, puntualizó.

Señaló que es muy clara la posición de los consejeros del INE y del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), quienes buscan que este ejercicio fracase y es que su actuar no es imparcial pues hay comportamientos que dañan el ejercicio en cuestión y ellos no hacen nada.

Ejemplificó que han presentado quejas por spots que ha lanzado el Partido Acción Nacional (PAN), los cuales tienen un “tono similar al “López Obrador es un peligro para México” y han decidido callar.

“El INE y el IECM no difunden, no informan, no convoca y tampoco permiten que nadie lo haga estan empeñados en que sea un fracaso el referendum. EL INE es muy descarado”, apuntó.