Se confrontan consejeros y Morena por “decretazo”

Consejeros y el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Mario Llergo se enfrentaron por el “decretazo”, que permite la propaganda gubernamental a servidores públicos de todos los niveles, el morenista acusó a los consejeros electorales de servir al antiguo régimen y a la “oligarquía”, luego de calificarlos de “neoporfiristas”, los consejeros señalaron que se trata de calumnias y exigieron pruebas de sus dichos y recordaron que el órgano electoral solo cumple lo aprobado por la mayoría en el Congreso de la Unión.

Durante la discusión del “Cuarto informe parcial, del plan integral y calendario de la revocación de mandato” en sesión extraordinaria del Consejo General del INE, el representante de Morena aprovechó para abordar el decreto interpretativo que permite a todos los funcionarios, incluido el presidente de la República, emitir comentarios sin restricciones durante periodo de veda electoral.

Lo anterior originó el desencuentro entre los consejeros electorales y Mario Llergo, representante de Morena en el INE, quien los acusó de ejercer coacción institucional y buscar derrocar al partido en el gobierno.

“Señor consejero presidente, señoras y señores consejeros, ustedes continúan sirviendo al antiguo régimen y a su oligarquía, ustedes no son un consejo ciudadano, son un estamento de modernos conservadores, auténticos neoporfiristas que a la manera de los científicos de Limantour, continúan protegiendo sus privilegios y su reacción bajo el falso manto de la neutralidad política, la imparcialidad arbitral y la defensa de la legalidad”, señaló Llergo.

Los consejeros electorales respondieron a las acusaciones que calificaron de calumnias y exigieron que presenten pruebas de las acusaciones que, dijeron, desde hace semanas replican funcionarios de todos los niveles, sin sustento.

“Por qué él (Mario Llergo) sí es un falso demócrata y viene aquí a envolverse en las banderas de la democracia cuando es un falso demócrata, está la evidencia más reciente de haberse votado en el órgano que él integra lo que es un fraude a la Constitución, querer interpretar a través de un decreto lo que es muy claro en el 134 constitucional, no es de genuinos demócratas hacer eso, darle la vuelta a la Constitución”, señaló el consejero José Roberto Ruiz.

Añadió que la reforma para quitarle atribuciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial en medios de impugnación o la intención de no respetar la equidad en los remanentes de los partidos políticos, distorsionarla, socavar las atribuciones del INE, con asfixia presupuestal “no es de genuinos demócratas”, sostuvo el consejero quien dijo que, con argumentos acusa al también legislador de “ser un falso demócrata”.

En su oportunidad, el consejero Uuc-kib Espadas, también respondió a Llergo, tras citar las disposiciones que establece la Constitución y la Ley Federal de Revocación de mandato que recalcó, fueron aprobadas por la mayoría del Congreso de la Unión, exigió a Morena mostrar pruebas de sus dichos.

“En cuanto al contenido de las calumnias que rechazo de manera general y no puntualizaré en cada una de ellas, reclamo de los calumniadores, que puntualicen en qué momento los aquí presentes, uno por uno hemos servido a qué oligarquía, a qué conservadores, en qué actos de fraude electoral se nos ha involucrado y por qué no se nos ha sometido a juicio político por ello, rechazo estas acusaciones”, recalcó Espadas.

Refirió que “a diferencia de otros, nunca he preconizado la austeridad desde el lujo, como otros sí hacen, porque en calidad de investigador del sistema público federal, siempre he vivido en la medianía y en la austeridad republicana y no tengo una fortuna tras de mi hecha al amparo del poder que me permita reclamar la pobreza de la función pública, mientras me nutro de la riqueza del Estado”, recalcó.

El consejero Jaime Rivera, no se quedó atrás y tras citar puntualmente cada apartado en el que la Constitución refiere los supuestos que se consideran propaganda gubernamental, recalcó que la mayoría en el Congreso aprobó todas las reformas.

“No haré un caso puntual a los epítetos, calumnias, anacrónicos proferidos por el representante de este partido, Morena y que ha sido además ha sido propagado por muchas semanas por diversos actores políticos de muy diverso nivel y que han, no solo envenenado, crispado el ambiente político, lo han empobrecido, porque eso no corresponde al debate democrático que debe regir en un ambiente precisamente de democracia”, señaló el consejero.

En su momento, el consejero Ciro Murayama, señaló que el TEPJF ha validado la manera en la que el INE lleva organiza la revocación de mandato aun cuando “por consigna política” se recortó el presupuesto con la finalidad de debilitar la autonomía del instituto, lo que calificó de “práctica autoritaria federal”.

Tras aclarar que es bienvenido el debate, la crítica, la polémica, dijo que entre demócratas, sobra el insulto y la falsedad. Murayama invitó a Llergo a continuar en “la herradura de la democracia ejerciendo el monopolio de saciedad”, añadió que ante la falta de “atributos éticos e intelectuales” aseguró que el morenista lo hará a plenitud.

“A mi sorprende que se nos quiera insultar diciendo que servimos el antiguo régimen, el régimen en el que militó el representante de Morena, porque yo quiero decir que en 1988 yo estaba cuidando casillas para el Frente Democrático Nacional, mientras usted militaba en quienes vulneraban la voluntad popular. Así que si se estigmatiza y se descalifica a quien trabajó para el viejo régimen, pues se trata de una auto estigmatización y auto descalificación del diputado Llergo, pero ese extremo de auto descalificarse, de auto estigmatizarse, es lo único que no le voy a rebatir”, señaló Ciro Murayama.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova fue el último en emitir su postura a lo dicho por el representante de Morena, acusó que es parte de “una estrategia malintencionada, dolosamente construida” para tratar de conseguir, sin que haya conocimiento del objetivo, la descalificación de un cuerpo colegiado.

Tras agradecer a todos los consejeros, señaló que las falacias de las estrategias que emplean implican un desapego democrático y constituyen una falta de respeto al INE y a la Constitución.

“Quienes presuntamente quieren y promueven la revocación de mandato, paradójicamente, como podemos ver aquí, son los que parecen obsesionados por boicotear el trabajo de organización de este ejercicio, construyendo narrativas falaces y difundiendo como acabamos de escuchar hace apenas unos minutos, noticias falsas, mentir es engañar, es una manera más de hacer trampa, la gente está cansada de los tramposos. No descarrilen este proceso porque ahuyentarán a la ciudadanía de las urnas”, sostuvo el consejero presidente.

