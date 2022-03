Por cortes de agua, se disparan las compras de tinacos en NL

Los ciudadanos de la Zona Metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, enfrentaron este martes los primeros cortes de agua programados, como parte de la iniciativa de la autoridad para reducir el consumo de agua en la entidad.

En el marco del Día Internacional del Agua, la zona 2 vio afectado su suministro; ésta incluye una parte del municipio de Guadalupe, el oriente de San Nicolás de los Garza y Juárez.

Y aunque comenzó a las nueve de la mañana, el corte se notó hasta el mediodía. Algunos, como Jorge Almazán, del centro de Guadalupe, tuvieron agua hasta el mediodía.

También habitantes de otros municipios que no tenían programados cortes se vieron afectados. En la parte oriente de Monterrey, los usuarios aseguraron que desde la madrugada se quedaron sin presión de agua, y algunos perdieron el servicio desde el fin de semana.

Esto ha generado compras de pánico de los ciudadanos, quienes desde la semana pasada se volcaron a comprar tinacos, cubetas y cualquier recipiente para guardar agua.

Los precios de los tinacos, por ejemplo, se dispararon. A inicios de año se podía adquirir uno de 700 litros en mil 200 pesos; hoy cuesta cuatro mil, si se consigue. En tiendas de autoservicio se reportó desabasto de cubetas. Los más precavidos han logrado instalar un tinaco extra, a un costo de entre ocho mil y 10 mil pesos.

Otros han calculado el gasto diario de su hogar y han optado por sólo guardar esa cantidad.

Algunos más buscan cubetas para guardar el agua de la lavadora, de la regadera, “mientras se calienta el agua” y del lavado de trastes para utilizarla en el baño, para lavar trastes y o regar las plantas el día que no tendrán acceso al líquido.

Como parte de los trabajos para hallar soluciones a la falta de agua, la autoridad evalúa hacer perforaciones en acuíferos de La Huasteca.

Juan Ignacio Barragán, director general de Agua y Drenaje de Monterrey, señaló que en estos pozos pueden obtener entre 20 y 25 por ciento del agua que necesita la ciudad.

Sin embargo, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, manifestó su rechazo al intento de autoridades de Nuevo León de llevar agua del río Pánuco a Monterrey.

“No lo van a lograr, así yo vaya y me atraviese y me amarre a las máquinas y sé que muchos me van a seguir, no se van a llevar el agua de San Luis Potosí”, expresó.