Congreso, UNAM e IPN se unen para reformar la Ley de Ciencia y Tecnología

El Congreso, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) acordaron impulsar una Ley de Ciencia y Tecnología que saldrá del consenso de senadores y diputados federales, en la que se ponga sobre la mesa mayor presupuesto para ciencia y tecnología, así como la creación de una agencia especializada en ciberseguridad y la regularización del espacio ultra terrestre para incidir en la conquista del espacio.

En un evento encabezado por los presidentes de las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados y el Senado, Javier López Casarín y Jorge Carlos Ramírez Marín, respectivamente, se informó que buscan revisar y actualizar las leyes en materia de ciencia y tecnología.

El diputado federal del Verde Ecologista, López Casarín, detalló que existen normas y leyes que ponen trabas, que imponen restricciones y dejan lagunas legales en la materia.

5 libros imperdibles de la 43 edición de la FIL Minería

Puso sobre la mesa que se debe legislar en materia de ciberseguridad, la creación de una agencia especializada en ciberseguridad, así como la regularización del espacio ultra terrestre, con la finalidad de incidir en la conquista del espacio.

Frente al rector de la UNAM, Enrique Graue, y el director IPN, Arturo Reyes, el legislador del PVEM aseguró que el conflicto entre el Conacyt y CIDE no puede seguir agravandose, por lo que anunció que sostendrán reunión con la directora del Conacyt María Elena Álvarez-Buylla.

La academia busca un entorno más amigable con el conocimiento

En el Senado, el presidente de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, se comprometió a que habrá más presupuesto para los rubros de ciencia, tecnología e innovación.

Viviendas abandonadas en el Edomex podrían ser habitadas de nuevo gracias al AIFA

Al respecto, el rector de la UNAM aseguró que no se puede hablar de políticas sociales y económicas, sin tratar y poner atención en las políticas de ciencia y tecnología. Incluso sostuvo que la polarización no es el camino correcto, y llamó al entendimiento para mejorar los causes por el país.

Graue puso a la UNAM a disposición para colaborar en el diseño de mejores políticas pública e impulsar el sector de ciencia, tecnológica e innovación. El director del IPN también puso a disposición al Instituto para realizar la nueva ley.

Sigue leyendo:

Alumna de 15 años habría sido violada en la Voca 7; Fiscalía investiga a compañeros

No estoy contra honores a Felipe Ángeles, me inconformo con que no se le haga justicia: Diego Valadés