La licencia de maternidad que concedió el Congreso de la CDMX y causó polémica entre los partidos

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la licencia por maternidad de la diputada del Partido del Trabajo (PT), Circe Camacho Bastida pese a que con esta petición violan su reglamento legislativo.

Y es que el artículo 13 señala que “las licencias no se concederán simultáneamente a más de la quinta parte de la totalidad de los integrantes que integran” el poder legislativo, lo que significa que solo un máximo de 13 legisladores podrían ausentarse de su curul.

No obstante, con la petición de Camacho Bastida en total se van 14 legisladores titulares; y es que 13 morenistas han solicitado licencia, 11 morenistas se fueron a promover en territorio la consulta de revocación de mandato y dos más aceptaron un cargo en el gobierno federal, así como local.

En el lugar de Circe Camacho Bastida quedó y tomó protesta, Diana Laura Serralde Cruz.

Al hacer uso de la palabra, el diputado del PAN, Federico Döring dijo que una licencia por maternidad es completamente válida, y dejó en claro que lo que no es justo es que Morena haya generado una crisis al permitir que 11 diputados de esa bancada se fueran a hacer proselitismo electoral en favor del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Por ello, llamó al grupo mayoritario a revocar la licencia de alguno de los legisladores que la solicitaron en semanas anteriores, “para no caer en la ilegalidad”.

Asimismo, reprochó que la sesión del jueves 17 de marzo fue suspendida por falta de quórum, toda vez que Morena no se presentó a la sesión “porque dijeron que había amenazas de que se iba a violentar la seguridad del recinto”.

“Qué miserable actitud, que si sabían de algún riesgo no le avisaron a nadie. El presidente de la Mesa Directiva, Héctor Díaz Polanco incumplió en velar por la seguridad de los legisladores y es que yo le pregunte al secretario de seguridad ciudadana, Omar García Harfuch si le habían notificado algo a través de un oficio o llamada y me contesto que no le solicitaron resguardo para el recinto”, puntualizó.