INE ordena a Quadri eliminar tuits transfóbicos: “No me van a callar”

El diputado federal, Gabriel Quadri sigue envuelto en la polémica tras un tuit que publicó a través de su cuenta, donde arremetió contra las diputadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a quienes calificó como “hombres que se hacen pasar por mujeres”, por lo que se ganó una llamada de atención por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

En el intento por denunciar que limitan su libertad de expresión como ciudadano y diputado federal, Quadri lanzó una advertencia al partido “Trans-Morena” que trata de silenciarlo al exponer la mala administración que lleva a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El partido Trans-Morena, con hombres que se hacen pasar por mujeres, trata de silenciarme por instrucciones de su Jefe López, y utilizando al Tribunal Electoral. No me van a callar, no van a coartar mi libertad de expresión como ciudadano y diputado federal…”.