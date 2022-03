Marko Cortés pide al PAN abrir abanico de candidatos presidenciales para no repetir momento trágico como en 2018

En un cónclave con legisladores federales y locales de Acción Nacional, el dirigente de ese partido, Marko Cortés Mendoza, llamó a los líderes panistas darle "juego" a todos los que levanten la mano para ser candidatos presidenciales en 2024, para que el PAN no pase un momento trágico y de división como en 2018.

Ante senadores, diputados federales y diputados locales, Cortés Mendoza nombró a los aspirantes que tiene Acción Nacional para las presidenciales del 2024, entre los que incluyó a la senadora Lilly Téllez, quien recientemente se destapó como posible aspirante.

"He hablado con Mauricio Vila y no se ha descartado. Y yo lo que les pido es, invítenlo. He hablado con Mauricio Kuri y no se ha descartado. He hablado por su puesto con Maru Campos y no se ha descartado. He hablado con Cabeza de Vaca y dice con claridad que su primer paso es ganar este año el estado de Tamaulipas. He hablado, aquí presentes con mi amigo Santiago Creel y dice que está puesto, si el partido así lo necesita. He hablado recientemente con Lilly Téllez y dice estoy puesta si el partido así lo necesita", afirmó.