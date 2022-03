AMLO calificó a Chumel Torres como el nuevo ideólogo del conservadurismo: "Ni sabía yo de él"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en la Mañanera que el comediante y youtuber Chumel Torres se ha convertido en el nuevo “ideólogo del conservadurismo” debido a que a sus opositores ya no les ayuda Víctor Trujillo con su personaje de Brozo y otros periodistas más, así como los historiadores Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín.

López Obrador mencionó que hasta ahora desconocía quién era Chumel, pero dijo que estará al tanto de lo que diga aunque advirtió que no será una cacería en su contra.

“No lo he visto, pero ahora me voy a fijar más en él. No vaya a pensar que lo voy a perseguir. Quiero verlo más, ni sabía de él… pero ahora, ya (es) el ideólogo del conservadurismo”, dijo AMLO.