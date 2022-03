AMLO rechaza reforma que "embarga" salarios de los trabajadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la reforma aprobada por la Cámara de Diputados que permite a las instituciones financieras que otorguen créditos, cobrarse directamente del salario del trabajador.

"No estoy de acuerdo con esa reforma. No creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia el salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador, ningún banco debe hacerlo, ninguna institución financiera y el gobierno no debe prestarse a eso", aseguró.

En la conferencia de prensa en Coatzacoalcos, el jefe del ejecutivo federal adelantó que vetará la reforma en caso de que se apruebe en el Senado de la República.

"No estoy de acuerdo con esa iniciativa, (...) ojalá y los senadores la revisen bien, (...) no se profundizó en el tema, afortunadamente hay tiempo para que se revise bien esa iniciativa (...) Si se aprobara sí", indicó.

