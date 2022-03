Nueva normalidad en Hidalgo: Aumentan aforos, pero con cubrebocas

El titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), Alejandro Efraín Benítez Herrera, anunció que se permitirá un mayor aforo en los espacios públicos de la entidad ante la reducción de casos de Covid-19, pero deberá seguirse usando el cubrebocas en todo momento.

El funcionario estatal explicó que se ha detectado una disminución del 34 por ciento de casos activos de coronavirus en la entidad, por lo cual se permitirá un mayor aforo en plazas comerciales, áreas lúdicas, escuelas, transporte, comercios, restaurantes, cines y estadios.

De acuerdo con el responsable de la SSH, no se contemplan medidas como en Coahuila o Nuevo León, donde no será necesario el uso de cubrebocas, pues mencionó que no deben relajarse las medidas de bioseguridad, pese al descenso de padecimientos, por lo que consideró que se deben aplicar criterios unificados en todo el país.

Hidalgo le apuesta a la Semana Santa, estiman ligera recuperación turística durante esta temporada

Las hospitalizaciones han disminuido

Recordó que en Europa se están registrando nuevos brotes de Ómicron después de haber relajado las medidas sanitarias, por lo que enfatizó en la importancia de mantener el uso de cubrebocas y el avance de la campaña de vacunación para la población en general.

Asimismo, indicó que se reconvertirán los hospitales de Tulancingo, Ixmiquilpan, Apan y Actopan, por lo que sólo permanecerá el hospital inflable de Pachuca que seguirá recibiendo a los pacientes de Covid-19.

Con respecto al regreso a clases de forma presencial, el funcionario estatal expuso que en la última semana se contabilizaron 27 nuevos padecimientos, para un total de 393 personas que se han contagiado tras el retorno a las actividades escolares en los planteles educativos, pero estos casos, aseveró, se reportaron por el contacto fuera de las escuelas y por el incremento de la movilidad.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias han contabilizado el 94 por ciento de la población total vacunada contra Covid-19, por lo que prevén alcanzar el cien por ciento en unas semanas.

Sigue leyendo:

México: 5 sitios arqueológicos para recibir el Equinoccio de Primavera este 21 de marzo de 2022

SEP: Estos estados regresan a clases PRESENCIALES totales este lunes 14 de marzo